Laatste zieke fijnsparren verdwijnen uit Leuven: “Vervangen door nieuwe bomen” Bart Mertens

24 februari 2020

12u30 6 Leuven De stad Leuven verlost 227 zieke sparren uit hun lijden en gaat ze vervangen door andere bomen. Vorige week verwijderde de Groendienst nog zieke bomen aan de Abdij van Keizersberg.

Veel sparren in ons land zijn er slecht aan toe door de ‘letterzetter’. Dat is een keversoort die de bomen aantast en uiteindelijk ook kapot maakt. De larven van de kever doorboren de ruimte tussen de schors en de stam. Daardoor kunnen de sparren de sappen niet meer naar de kruin voeren en stilaan sterven ze zo af. Doordat de bomen verzwakt waren door de hitte, vormden ze een ideaal doelwit voor deze parasiet. De Groendienst telde in totaal 227 sparren op Leuvense bodem die verzwakt waren.

“Kappen en vervangen is de enige optie. We grijpen deze kans om de sparren te vervangen door een grote variatie aan nieuwe bomen”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a). “De Groendienst verwijderde vorige week de laatste bosjes met zieke bomen op het domein aan de Abdij van de Keizersberg. In de stad staan her en der nog enkele alleenstaande sparren die de komende maanden verdwijnen.”

De aangetaste fijnsparren stonden onder meer op het Lemmekensveld in Heverlee, aan de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-lo, aan het speelterrein aan de Ten Hovelaan en op het domein rond de Abdij van de Keizersberg. “Aan de Keizersberg en aan de Ten Hovelaan zoekt de stad naar boomsoorten die in de toekomst een grote kruin zullen hebben. Dat is goed tegen de hitte”, zegt schepen Wadera. “Daarnaast zorgt een grote variatie aan bomen ook voor een diversiteit aan vogels, insecten en planten. Die bomen zullen het volgende plantseizoen aan de beurt zijn. In maart van dit jaar planten we aan het Lemmekensveld en aan de Désiré Mellaertsstraat samen met de school, de scouts en de buurt twee buurtbossen. We kiezen daar voor een grote variatie aan bomen, bessenstruiken en ander groen. Het worden groene oases van rust en verkoeling, midden in druk bewoonde wijken.”

Wie graag mee plant is welkom op zaterdag 14 maart in de namiddag op het Lemmekesveld en op woensdag 18 maart aan de Désiré Mellaertsstraat.