Laatste stille drukjacht op everzwijnen levert niets op EDLL

08 februari 2020

17u05 0 Leuven Het Vlaams agentschap Natuur en Bos heeft afgelopen vrijdag de laatste stille drukjacht op everzwijnen georganiseerd in het Sint-Agatha-Rode-bos en het Grootbroek. Maar die leverde niets op.

Het was de vierde keer dit jaar dat tal van jagers, landbouwers, natuurbeheerders en vrijwilligers in het Leuvense gingen jagen op everzwijnen. Zo’n drukjacht is nodig om schade aan omliggende landbouwgronden te beperken en om de veiligheid op de weg te verhogen. Bij de vorige drukjachten dit jaar werden er in totaal 55 everzwijnen geschoten. De laatste drukjacht van afgelopen vrijdag leverde geen extra resultaten op. “Afgelopen vrijdag zijn we gaan jagen in het Sint-Agatha-Rode-bos en in het Grootbroek. Dat zijn locaties waar er al heel wat jaren niet meer is gejaagd en waar we nog heel weinig over weten. Dezelfde ochtend zagen we wel nog everzwijnen, maar jammer genoeg hebben we de kans niet gehad om te schieten”, zegt Bart Meuleman van het agentschap Natuur en Bos. “Ondanks deze tegenslag zijn we in totaal al ruim over de helft van onze doelstelling voor dit jaar”, aldus Meuleman. De volgende drukjacht staat gepland voor december.