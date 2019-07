Laatste personeelsleden Nancy (47) en Naima (48) zeggen Sint-Pietersziekenhuis vaarwel EDLL

13 juli 2019

07u30 0 Leuven Het Leuvense Sint-Pietersziekenhuis langs de Brusselsestraat staat intussen helemaal leeg en de afbraakwerken kunnen van start gaan. De laatste steen wordt normaal tegen eind 2020 gesloopt. Het cafetariapersoneel verhuisde als laatste, naar het UZ Leuven en het Sint-Rafaëlziekenhuis.

De grijze blok van het Sint-Pietersziekenhuis stond maar liefst vierenveertig jaar leeg. Daarmee is het gebouw het langst leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen én een van de grootste en laatste stadskankers, een ge­bouw dat door leeg­stand of ver­krot­ting een stad ont­siert, van Leuven. Doordat de laatste personeelsleden drie weken geleden verhuisden naar UZ Gasthuisberg en het Sint-Rafaëlziekenhuis aan de Kapucijnenvoer is de laatste fase voor de sloop afgerond. Het gebouw krijgt een herbestemming en wordt omgetoverd tot een gloednieuwe site met winkels, appartementen en een enorme podiumkunstenzaal.

In 2015 verhuisde de afdeling psychiatrie al naar hun nieuwe werkomgeving, maar intussen is ook al het zorgpersoneel verhuisd naar campus Gasthuisberg en het cafetariapersoneel naar het Sint-Rafaëlziekenhuis. Nancy Cnops (47) en Naima Yousfi (48) waren bij de laatste personeelsleden die op 24 juni moesten verhuizen. Sinds de opstart van de cafetaria in het oude Sint-Pietersziekenhuis, meer dan 10 jaar geleden, werkte Nancy er met veel plezier. “Het is een raar gevoel om weg te moeten. Maar we zijn enorm blij dat we naar Sint-Rafaël mogen verhuizen in plaats van naar Gasthuisberg. De take-out cafetaria voor het personeel is hier speciaal opgericht door onze verhuizing”, aldus Nancy. “Bij onze collega’s die naar Gasthuisberg moesten verhuizen, vloeiden er toch enkele traantjes. De sfeer is daar helemaal anders. In het Sint-Pietersziekenhuis waren wij een klein team van negen personen. Nu zijn wij hier maar met twee en in Gasthuisberg zijn ze net met immens veel meer", zegt Naima.

Asbest

Toen Nancy en Naima verhuisden, werd ook het laatste medische en oude materiaal uit het ziekenhuis gehaald. Het gebouw staat nu volledig leeg. Ontwikkelaar Resiterra kan zich voorbereiden op de eerste sloopwerken. In het najaar starten de afbraakwerken met de asbestverwijdering van het hele gebouw, die naar schatting ruim zes maanden zal duren. “De werken voor de asbestverwijdering worden minutieus voorbereid door een gespecialiseerde firma. De omwonenden hoeven niet ongerust te zijn, want voor dit soort werk worden er bijzonder strenge normen gehanteerd. We nemen ook bijkomende veiligheidsmaatregelen zodat er helemaal geen hinder ontstaat”, zegt Erik Van Hoof, directeur van Resiterra.

Na die asbestverwijdering starten de echte sloopwerken pas. De ontwikkelaar schat dat die ongeveer een half jaar zullen duren. “De afbraak van de hoogste verdiepingen van het ziekenhuis zal met kleiner materieel gebeuren, waarbij arbeiders van binnenuit verdieping per verdieping afbreken”, aldus Erik Van Hoof. Nadien wordt er met grotere sloopmachines gewerkt.

De volledige afbraakwerken zullen in totaal tussen de twaalf en vijftien maanden duren. Tegen eind 2020 zou het oude Sint-Pietersziekenhuis dus helemaal tegen de vlakte moeten liggen.