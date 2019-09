Laatste kans om Het Laatste Avondmaal te bewonderen in Sint-Pieterskerk Bart Mertens

05 september 2019

11u00 0 Leuven Wie Het Laatste Avondmaal van Dieric Bouts en andere kunstschatten van de Leuvense Sint-Pieterskerk nog wil bewonderen, moet snel zijn. Vanaf 9 september verhuizen de Vlaamse topstukken naar het koor van de kerk dat gedurende een half jaar wordt afgesloten voor bezoekers. Pas vanaf 7 maart 2020 zijn de werken opnieuw te bekijken als onderdeel van het prestigieuze project rond de Vlaamse meester Dieric Bouts.

Eén van de topstukken dat tijdelijk achter gesloten deuren verdwijnt, is ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ van Dieric Bouts. Op zondag 8 september legt restaurator David Lainé van IPARC de laatste hand aan het drieluik. De restauratie gebeurde in de kerk zelf voor de ogen van de bezoekers en daar was een goede reden voor. “Het schilderij verblijft al eeuwen onder stabiele klimatologische omstandigheden in de Sint-Pieterskerk. Het schilderij aan andere omstandigheden blootstellen was te risicovol”, aldus restaurator David Lainé. Wie niet tot maart 2020 wil wachten om het resultaat van de restauratie te zien, kan op zondag 8 september een laatste keer een kijkje gaan nemen. Tussen 13 en 16 uur kunnen bezoekers restaurator David Lainé ook vragen stellen over het restauratieproces van ‘De marteling van de Heilige Erasmus’.

Wereldprimeur

De Sint-Pieterskerk is overigens ook de thuisbasis van verschillende andere Vlaamse topwerken die 600 jaar geleden speciaal voor de kerk gemaakt werden. Dat gegeven wordt vanaf 7 maart 2020 extra in de kijker gezet want die dag opent M-Museum Leuven de permanente expositie ‘Tussen Hemel en Aarde. Beleef Het Laatste Avondmaal van Bouts.’ “Bezoekers worden via een zinnenprikkelende digitale beleving op de HoloLens 2 of tablet ondergedompeld in de wereld van de kunstschatten en het bruisende leven in Leuven en Vlaams-Brabant van vroeger en nu. Dat museumbezoekers een tentoonstelling door de HoloLens 2 kunnen ervaren, is trouwens een wereldprimeur. De absolute blikvanger van het project wordt ‘Het Laatste Avondmaal’ van de Vlaamse primitief Dieric Bouts”, zegt Philippe Mertens van M-Museum Leuven. Meer info: www.diericbouts.be