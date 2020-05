Laatste fase renovatiewerken Aarschotsesteenweg gaat zaterdag in: gewestweg enkele dagen afgesloten EDLL

07 mei 2020

11u01 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer start op zaterdag 9 mei voor de laatste keer met werken aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele. In die slotfase worden er steunbalken geplaatst op het viaduct en wordt het fietspad langs de gewestweg afgewerkt. Daarom zal de Aarschotsesteenweg opnieuw enkele dagen afgesloten zijn voor verkeer. Volgens de huidige planning duren de werken tot 15 mei.

Zaterdag gaat de laatste fase in van de werkzaamheden aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Sinds april dit jaar werkt Wegen en Verkeer op de E314 in Leuven in het kader van het project ‘Leuven Noord’. Het komende anderhalf jaar worden er vier projecten uitgevoerd. Eén daarvan is de renovatie en verbreding van het viaduct in Wilsele. “In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei werken we vanop de Aarschotsesteenweg verder om betonnen liggers op het viaduct te plaatsen. Dit zijn de steunbalken waarop later een extra rijstrook wordt opgebouwd”, zegt Wegen en Verkeer.

Afwerken fietspad richting Aarschot

Wegen en Verkeer begon in maart al aan de vernieuwing van de fietspaden langs de Aarschotsesteenweg, tussen het viaduct en het kruispunt met het Vuntcomplex. Maar omwille van de coronamaatregelen werden de werken stilgelegd. Op dat moment was het fietspad richting Leuven wel al afgewerkt, maar nog niet richting Aarschot. Tussen 9 en 15 mei wordt ook het fietspad richting Aarschot afgewerkt. Na deze ingreep zijn alle werken op de Aarschotsesteenweg in Wilsele afgerond.

Verkeershinder

Ter hoogte van het viaduct zal de Aarschotsesteenweg afgesloten zijn van vrijdagavond middernacht tot zondagochtend. En dit in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de E314. De afrit komende van Brussel van het complex Wilsele/Kessel-Lo (nr. 20) zal eveneens afgesloten zijn van vrijdagavond tot zondagochtend.

Op zondagochtend 10 mei wordt de gewestweg opnieuw opengesteld in de richting van Leuven. Voor het verkeer richting Aarschot blijft de Aarschotsesteenweg afgesloten tot 15 mei. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door in beide richtingen.