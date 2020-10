Laatste café-avond tot 1 uur eindigt in chaos op Oude Markt: “De horeca gaat hier kapot aan” Joris Smets

09 oktober 2020

12u13 178 Leuven Donderdagavond was het de laatste keer dat de Leuvense cafés mochten openblijven tot 01.00 uur. Op de typische uitgaansavond maakten veel Leuvense studenten daar gebruik van en de Oude Markt zat als gevolg afgeladen vol. Grote incidenten bleven uit, maar de laatste nachtelijke aftocht verliep heel moeizaam en regelmatig met maar weinig respect voor de coronamaatregelen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Waar de aftocht van de Leuvense studenten woensdagnacht nog heel vlot verliep, was het gisterenavond toch wat anders. De laatste avond dat de cafés op de Oude Markt openbleven tot 1 uur viel op de typische uitgaansavond en de terrasjes zaten dan ook stampvol enthousiaste studenten. “Het is een beetje rampzalig, wat een chaos”, zegt Karim Benjelloun van café Plaza bij sluitingsuur. “Je mag het gerust waanzin noemen. Het is heel jammer want de horeca-uitbaters doen zo hard hun best om alle coronamaatregelen te volgen. Zo'n 95 procent van de studenten houdt zich keurig aan alle maatregelen en 5 procent, de idioten, verpesten het.”

Een sluiting om 1 uur verliep perfect voor ons de voorbije maanden. De horeca is kapot aan het gaan door opnieuw heel strenge maatregelen Walter Morren, café Belge

“Het is een kloterij”, stelt Walter Morren van café Belge. “Het nachtleven valt nu volledig weg en was net die twee uur, van 23 tot 1 uur, waar wij onze meeste omzet draaiden. Een sluiting om 1 uur verliep perfect voor ons de voorbije maanden. Over twee weken verwacht ik hier toestanden zoals in Brussel. De horeca is kapot aan het gaan door opnieuw heel strenge maatregelen en er wordt weinig gedaan voor de Leuvense cafés naar mijn mening.”

Geen grote incidenten

Er waren enorm veel studenten op de been voor de laatste café-avond tot 1 uur. De aftocht verliep maar heel moeizaam en regelmatig met maar weinig respect voor de coronamaatregelen. “Er was inderdaad heel veel volk”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het was even moeilijk rond sluitingsuur. Er waren meldingen van nachtlawaai en een paar opstootjes. Toch waren er geen grote incidenten en in vergelijking met de voorbije sluitingen waren er niet zoveel kleine incidenten meer. Bij de horeca werden er opnieuw geen inbreuken vastgesteld. Die houden zich allemaal heel goed aan de coronamaatregelen.”