Laatste café-avond tot 1 uur eindigt in chaos en vechtpartijen op Oude Markt in Leuven: “Waanzin” Joris Smets

09 oktober 2020

12u13 178 Leuven Donderdagavond was het de laatste keer dat de Leuvense cafés mochten openblijven tot 01.00 uur. Op de typische uitgaansavond maakten veel Leuvense studenten daar gebruik van en de Oude Markt zat als gevolg afgeladen vol. De laatste nachtelijke aftocht verliep heel moeizaam, met vechtpartijen, en regelmatig met maar weinig respect voor de coronamaatregelen.

Waar de aftocht van de Leuvense studenten woensdagnacht nog heel vlot verliep, was het gisterenavond toch wat anders. De laatste avond dat de cafés op de Oude Markt openbleven tot 1 uur viel op de typische uitgaansavond en de terrasjes zaten stampvol enthousiaste studenten die hun bubbelboekje achterwege lieten. “Het is een beetje rampzalig, wat een chaos”, zegt Karim Benjelloun van café Plaza bij sluitingsuur. “Je mag het gerust waanzin noemen. Het is heel jammer want de horeca-uitbaters doen zo hard hun best om alle coronamaatregelen te volgen. Zo'n 95 procent van de studenten houdt zich keurig aan alle maatregelen en 5 procent, de idioten, verpesten het.”

Een sluiting om 1 uur verliep perfect voor ons de voorbije maanden. De horeca is kapot aan het gaan door opnieuw heel strenge maatregelen Walter Morren, café Belge

“Het is een kloterij”, stelt Walter Morren van café Belge. “Het nachtleven valt nu volledig weg en was net die twee uur, van 23 tot 1 uur, waar wij onze meeste omzet draaiden. Een sluiting om 1 uur verliep perfect voor ons de voorbije maanden. Over twee weken verwacht ik hier toestanden zoals in Brussel. De horeca is kapot aan het gaan door opnieuw heel strenge maatregelen en er wordt weinig gedaan voor de Leuvense cafés naar mijn mening.”

Geen grote incidenten

Er waren enorm veel studenten op de been voor de laatste café-avond tot 1 uur. De aftocht verliep maar heel moeizaam en regelmatig met maar weinig respect voor de coronamaatregelen. “Er was inderdaad heel veel volk”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het was even moeilijk rond sluitingsuur. Er waren meldingen van nachtlawaai en een paar opstootjes. Toch waren er geen grote incidenten en in vergelijking met de voorbije sluitingen waren er niet zoveel kleine incidenten meer. Bij de horeca werden er opnieuw geen inbreuken vastgesteld. Die houden zich allemaal heel goed aan de coronamaatregelen.”

“Kleine minderheid”

Ik heb twee bedenkingen bij de beelden van een losgeslagen meute jongeren op de Oude Markt in Leuven donderdagavond”, reageert KU Leuven-rector Luc Sels. “Ten eerste houdt de overgrote meerderheid van onze studenten zich heel goed aan de instructies die er zijn over mondmaskers, afstand houden en contacten beperken, en ten tweede is er - zoals in de rest van de samenleving - ook bij onze jeugd een kleine minderheid die zich egoïstisch opstelt en de boodschap niet begrijpt of wil begrijpen. Ik hoop dat de uitspattingen van die laatste groep ons de kans geeft om de boodschap nog eens duidelijk te maken voor iedereen, zodat we dit geen tweede keer moeten meemaken.”

Preventieve maatregelen

Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA Leuven, heeft heel wat vragen bij de beelden die vandaag opdoken over de situatie op de Oude Markt gisteren: “De situatie op de Oude Markt gisteren was gewoon hallucinant. Waar waren de preventieve maatregelen? Het stadsbestuur lijkt niets geleerd te hebben uit de Lockdownfeestjes in maart eerder dit jaar. En hoe is het opnieuw zo ver kunnen komen? Wij vragen een verscherpt toezicht en kordater optreden van het stadsbestuur zodat de maatregelen gerespecteerd worden en de inwoners die zich wél netjes aan de maatregelen houden, te beschermen. Wij zullen uiteraard de burgemeester in de gemeenteraad interpelleren, maar voor de gezondheid van onze inwoners en het imago van onze stad is dit duidelijk een slechte zaak.”

Gisteren op de oude markt in Leuven gewerkt en het was legit een dierentuin... Echter de social distance werd zeker en vast wel gerespecteerd😅