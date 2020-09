Laagvlieger betrapt met glas te veel op JSL

16 september 2020

Dinsdagnacht even na middernacht merkte een politiepatrouille op de Koning Boudewijnlaan een sportwagen op die hen met hoge snelheid kruiste. De patrouille slaagde er in de snelle bestuurder even later aan kant te zetten. De 51-jarige Leuvenaar had een glas te veel op en moest zijn auto voor 3 uur aan kant laten staan.