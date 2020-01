KVLV lanceert nieuwe naam met nachtelijke verrassing: “Vanaf nu zijn we Ferm”, zegt Monique Swinnen Bart Mertens

25 januari 2020

14u30 0 Leuven Vrouwenvereniging KVLV verraste deze ochtend vroeg Vlaanderen met een nachtelijke actie. In Wezemaal ging de grootste vrouwenvereniging overal deurmatten leggen bij de mensen om de nieuwe naam Ferm te introduceren. “Ferm bundelt alle activiteiten van KVLV onder één naam”, zegt Monique Swinnen.

De grootste vrouwenvereniging KVLV kiest na bijna een halve eeuw voor een nieuwe merknaam: Ferm. Die naam geeft gestalte aan een nieuw krachtig netwerk van alle organisaties die actief waren onder de naam KVLV. De leden vierden de nieuwe naam vanmorgen vroeg met een bijzondere actie in Wezemaal en ook in enkele straten in vier andere regio’s. Meer concreet gingen de leden deurmatten met de nieuwe naam Ferm leggen voor de voordeuren om de mensen te verrassen.

200.000 gezinnen

“Het dorp ontwaakte met een mooie en heel aparte verrassing”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen die mee op pad ging in Wezemaal. “Ferm bundelt de krachten van Landelijke Thuiszorg, Puuur Huishoudhulp, Landelijke Kinderopvang, Stekelbees en Oziki. De wortels van dit sterke netwerk liggen bij de Boerinnenbond van 1911 wat later uitgroeide tot vrouwenvereniging KVLV. Hieruit groeiden meerdere zelfstandige organisaties die intussen met een uiteenlopende waaier aan diensten en activiteiten 200.000 gezinnen bereiken. Met de actie van de deurmatten willen we de nieuwe naam introduceren maar vooral de boodschap geven aan vrouwen dat ze buiten moeten komen in het leven met al hun talenten. De krachtenbundeling en het nieuwe merk zijn het ferme antwoord op wat vrouwen vandaag echt willen: meer evenwicht, minder zorglast en meer vrije tijd.”