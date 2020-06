Kunstwerken van kinderen en jongeren ondersteund door jeugdzorg veroveren Leuven Bart Mertens

26 juni 2020

19u00 0 Leuven Van 1 juli tot en met 31 augustus kan je in de Leuvense binnenstad de wandelexpo van TRES volgen. Kinderen en jongeren ondersteund door jeugdzorg werken tijdens TRES samen met een kunstenaar. “De kunstwerken kan je deze zomer op 9 verschillende locaties in Leuven spotten”, zegt projectmedewerker Artforum/Urban Woorden Eva Soetaert.

TRES is een samenwerking van Artforum/Urban Woorden, De Wissel, MFC Combo, OBC Ter Wende-Espero en Sporen. Normaal gezien vond de expo in april en mei plaats in OPEK maar Covid-19 stak daar een stokje voor. Er werd gezocht naar een oplossing om de kunstwerken toch aan de buitenwereld te laten zien en zo werd de wandelexpo geboren. “Voor de deelnemers van TRES is opgroeien niet altijd vanzelfsprekend. Dankzij TRES komen ze in een andere omgeving terecht waar ze nieuwe uitdagingen kunnen aangaan en hun talenten kunnen ontplooien. Door kunst te creëren kunnen ze dingen uitdrukken die zich niet zomaar in woorden laten vangen of kunnen ze net een heel nieuw verhaal schrijven. Al de kunstwerken geven iets mee over de levenservaring van de kinderen en jongeren. Het zijn verhalen waar we vaak even overheen kijken, stemmen die we niet meteen horen. Maar het zijn ook verhalen die de samenleving mee vorm geven. Het zijn verhalen die ons kunnen overvallen, krachtig in hun kwetsbaarheid.”, laten de organisatoren optekenen. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kan je de kunstwerken in de stad ontdekken op vitrines, bij handelaars en op openbare plaatsen. Volg de wandeling langs het routeplan via www.tresexpo.com.