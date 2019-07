Kunsthistoricus Paul Reekmans (93) overleden ADPW

01 juli 2019

23u43 0 Leuven De bekende Leuvenaar Paul Reekmans is zondag onverwacht overleden op 93-jarige leeftijd. Reekmans is onder andere bekend van het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) en van zijn eigen tekenwinkel in de Brusselstraat. Vorig jaar werd hij nog gepromoveerd tot erevoorzitter van het LHG en kreeg hij de ‘Oorkonde voor Levenswerk’.

Dat Reekmans is zijn 93 levensjaren heel wat bereikt heeft, staat als een paal boven water. De man, die in 1926 geboren werd in Leuven, werd in 1949 al licentiaat doctorandus kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de KU Leuven. Daarna, in 1957, werd hij docent kunstgeschiedenis aan de Leuvense Kunstacademie. Dat deed hij tot 1986.

In 1968 richtte hij de tekenwinkel bvba A.H. Reekmans op in de Brusselsestraat. Van die zaak, gespecialiseerd in teken-en schildermateriaal, was hij ook jaren zaakvoerder tot zijn zoon Bart overnam. Na zijn huwelijk met zijn Simone week Paul even uit naar Kessel-Lo, maar uiteindelijk verhuisde hij toch weer naar het vertrouwde appartement boven de winkel aan de Brusselsestraat. Zo’n tien jaar geleden moest de winkel sluiten. Ondertussen stapelde Reekmans de eretitels op. Hij was conservator van de collegiale Sint-Pieterskerk in Leuven van 1975 tot 1985.

Daarnaast was hij stichtend lid van de Geschied-en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving van 1960 tot 2004 en stichtend lid en erevoorzitter van het Leuvens Historisch Genootschap van 2004 tot 2019. Tot slot was hij ook stichtend lid van de Academie voor het Leuvens dialect, sinds 1990.

In 2017 stelde Reekmans in café De Phare in Heverlee nog het boek ‘Leivese strootnoome, plaanen en woëke’ voor, samen met Rudiger Vangeel en Eddy Bruers. Voor de lezers die ‘t Leives niet machtig zijn: het is een boek over Leuvense straatnamen, pleinen en wijken. Een zoveelste publicatie voor Reekmans die samen met zijn kompaan Fons Meulemans ‘Den Diksjonêr van ‘t Leives’ uitbracht, naast een reeks andere publicaties over de Leuvense volksgeschiedenis. “Het Leuvens is op termijn ten dode opgeschreven. Wij van de academie willen beletten dat het voor eeuwig verloren gaat”, zei hij daarover.

“Paul is een museum op zichzelf”, vertelde LHG-voorzitter en boezemvriend Ramon Kenis vorig jaar nog tijdens de huldiging van Reekmans waar hij de ‘Oorkonde voor Levenswerk’ mocht ontvangen. “In 1910 werd in Leuven een comité opgericht om aandacht te vragen voor erfgoed”, weet Kenis. “Comiteit Oud-Leuven werd vele jaren later het Leuvens Historisch Genootschap waarin Paul Reekmans in navolging van zijn vader een belangrijke rol speelt. Al sinds de periode van WOII is Paul Reekmans enorm begaan met erfgoed. Paul Reekmans is altijd blijven strijden voor het behoud van erfgoed. Hij kan dan ook terecht omschreven worden als een mens met het juiste hart voor erfgoed en als een museum op zichzelf”, aldus Kenis. Het mag duidelijk zijn: de man betekende erg veel voor zowel het Leuvense verleden, heden als toekomst.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in familiekring. Zij die dat willen kunnen Paul Reekmans een laatste groep brengen in het funerarium Pues, aan de Geldenaaksebaan in Heverlee. Dat kan op woensdag 3 juli van 20 tot 20.30 uur. Brusselstraat 46 in het Leuvense centrum is het rouwadres.