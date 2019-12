KU[N]ST Leuven lanceert nieuw cultureel stadsfestival: Big Bang gaat van start in 2021

Bart Mertens

20 december 2019

13u30 0 Leuven Van 16 oktober 2021 tot en met 30 januari 2022 plant KU[N]ST Leuven een nieuw cultureel stadsfestival met als titel Big Bang. De keuze voor dit thema is niet toevallig want de Big Bang-theorie is in Leuven geschreven.

Op dinsdag 4 februari 2020 plant KU[N]ST Leuven in M Leuven het startmoment voor een nieuw stadskunstwerk in het kader van het al even nieuwe culturele stadsfestival Big Bang 2021. “KU[N]ST Leuven lanceert een oproep naar alle Leuvenaars om een nieuw artistiek baken voor Leuven te kiezen”, vertelt Lien De Keukelaere, coördinator bij KU[N]ST Leuven. “Wat het wordt, wie het maakt en waar het komt te staan…dat is nog volledig open. Net daarom zoeken we enthousiaste Leuvenaars. Zij kunnen mee nadenken over dit nieuwe kunstwerk of deel uitmaken van het team dat onder leiding van een curator de beslissingen neemt.”

Het was professor Georges Lemaître die in 1931 aan de Leuvense universiteit de revolutionaire theorie over het ontstaan van de kosmos lanceerde Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Met deze oproep wil KU[N]ST Leuven Leuvenaars warm maken om mee een artistieke ‘Big Bang’ in Leuven te ontketenen. Het project is het startschot van het nieuwe stadsfestival in 2021. De naam is overigens geen toeval. “Het was professor Georges Lemaître die in 1931 aan de Leuvense universiteit deze revolutionaire theorie over het ontstaan van de kosmos lanceerde. Een ambitieus cultureel programma in het najaar van 2021 zal de verwondering over het universum tot leven brengen”, besluit schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). Meer info: www.kunstleuven.be