KU Leven reikt Cultuurprijs uit aan schrijfster Rachida Lamrabet Bart Mertens

28 januari 2020

12u30 0 Leuven Rachida Lamrabet krijgt vandaag de tweejaarlijkse Cultuurprijs van de KU Leuven. Haar bekendste werken zijn de romans ‘Vrouwland’ en ‘Vertel het iemand’ maar ook het essay ‘Zwijg, allochtoon!’ is bekend. Aan de Cultuurprijs hangt een bedrag van 10.000 euro vast.

De Cultuurprijs wordt sinds 1992 uitgereikt en is aan zijn achttiende editie toe. Elke editie staat in het teken van een andere discipline en voor 2019-2020 is dat ‘Literatuur’. De prijs wordt uitgereikt aan een vernieuwend kunstenaar die zich ook verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van vorming of onderzoek in de kunsten. De onderscheiding is goed voor 10.000 euro. Dit jaar gaat de prijs naar Rachida Lamrabet (1970), een Belgisch-Marokkaanse schrijfster en juriste. In haar werk verweeft ze thema’s als migratie en identiteit. “Lamrabet is een consistent auteur”, aldus de jury van de Cultuurprijs. “De engagementen, thema’s en beelden in haar romans zijn constanten maar tegelijk rijpt haar schrijfstijl en zoekt ze nieuwe paden op. Voor ‘Vertel het iemand’ deed ze bijvoorbeeld nuttig historisch archiefonderzoek en ging ze de rol na van Marokkaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Dat materiaal zette ze om in een roman die naast ‘Oorlog en Terpentijn’ van Stefan Hertmans kan staan. Toch krijgt het werk van Lamrabet nog niet de erkenning die het verdient. Daar willen we met de Cultuurprijs verandering in brengen.”