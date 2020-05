KU Leuven zoekt stewards om toezicht te houden tijdens examens EDLL

28 mei 2020

Door de coronacrisis moeten studenten in kleinere groepen examens afleggen, maar worden er wel meer lokalen ingericht. Er kunnen ook examens plaatsvinden op zondagen. De Leuvense universiteit kondigde eerder al aan dat ze stewards wil inzetten om het betreden en verlaten van de examenlokalen ordentelijk en veilig te laten verlopen. De stewards moeten daarnaast ook waken over de hygiëne. Daarvoor zoekt de universiteit nog helpende handen. Wie als steward wil werken tijdens de examenperiode, kan zich nog kandidaat stellen via de website. De examenperiode loopt van 2 juni tot en met 4 juli.