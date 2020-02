KU Leuven zet als eerste universiteit deuren open voor Technopolis on Tour Bart Mertens

04 februari 2020

15u53 0 Leuven Voor het eerst sinds de start van Technopolis on Tour hield Technopolis halt op een universiteitscampus. Dat was het geval op de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van KU Leuven stelde vandaag haar faciliteiten ter beschikking stelt voor Technopolis on Tour. Dat was goed nieuws voor de Leuvense basisscholen want zij kregen de kans om één of meerdere wetenschapsshows bij te wonen in Campus Group T in Leuven. Ruim 275 leerlingen van onder meer De Ark, Mater Dei en Sancta Maria lieten de kans niet liggen en woonden een show bij waarin werd gespeeld met ‘druk’.

Na de show kregen de kinderen ook nog de kans om vragen te stellen aan professor Yves Persoons van Campus Group T. Ook Stephane Berghmans, CEO van Technopolis, kreeg boeiende vragen van de leerlingen. “Het doel van Technopolis on Tour is om STEM populairder te maken bij kinderen en jongeren. Het zal niet de laatste keer zijn dat de KU Leuven en Technopolis de handen in elkaar slaan”, klinkt het.