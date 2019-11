KU Leuven verwelkomt Mando... De campuskat EDLL/KAR

12 november 2019

18u29 0 Leuven KU Leuven heeft er voortaan een opvallend nieuw lid bij: Mando de campuskat. Mando komt helemaal van Egypte om het studentenleven op te snuiven. Af en toe passeert hij eens op een college of een vergadering... Als hij goesting heeft natuurlijk.

De KU Leuven heeft een campuskat in huis genomen. “We kregen een boek toegestuurd over beroemde universiteitskatten. Dat leek ons een fijn idee en dan hebben we dat op de campusraad gebracht. We waren al jaren aan het lachen dat we een kat in huis moesten nemen omdat we met muizen zitten”, vertelt Petra De Strijcker, campusbeheerder en baasje van Mando. Vervolgens werd de KU Leuven opgebeld door de George Animal Foundation. Dat is een organisatie die katten in nood redt in Egypte. De organisatie zocht een nieuw baasje voor een speciale kat, eentje die zich eerder als hond dan als kat gedroeg. Petra zag haar kans en adopteerde Mando. Ze neemt de campuskat momenteel twee dagen per week mee naar de universiteit.

Moment van ontspanning

“Mando slaapt meestal. Hij is heel lui, maar af en toe wandelt hij eens door de campus onder begeleiding”, zegt Petra. Mando zorgt voor een moment van ontspanning voor de studenten en het personeel. “Het project zit nog in een piloot-fase, maar het overstijgt alle verwachtingen. Mando is immens populair. Professoren boeken mij zelfs om eens langs te komen met de kat in hun college”, lacht ze. Na de werkuren neemt Petra de campuskat gewoon terug mee naar huis. De avonturen van Mando zijn te volgen op Instagram. Mando heeft helaas wel nog geen muizen gevangen.