KU Leuven verstrengt maatregelen rond labo-onderzoek en stages en gaat nu helemaal digitaal EDLL

20 maart 2020

12u45 0 Leuven De KU Leuven verstrengt haar maatregelen voor labo-onderzoek, online lessen en stages. De universiteit gaat nu volledig digitaal, stages worden opgeschort en nieuwe experimenten kunnen niet meer plaatsvinden.

De verstrengde maatregelen van de KU Leuven houden in dat er geen nieuwe experimenten of onderzoeksactiviteiten in laboratoria worden opgestart. De lopende experimenten worden veilig en ordentelijk afgerond. Dit geldt ook voor onderzoek in het kader van de masterproef. De opschorting geldt uiteraard niet voor onderzoeksgroepen die werken aan middelen om de epidemie te bestrijden.

“In de meeste onderzoeksgroepen, afdelingen en laboratoria, is de impact intussen zo groot dat de werkorganisatie in het gedrang komt,” zegt rector Luc Sels. “We willen te allen tijde de veiligheid van al onze medewerkers kunnen garanderen”, aldus de rector. Stages waarvoor studenten fysiek op de werkplek aanwezig moeten zijn, worden opgeschort. Buiten voor stagiairs in de gezondheidszorg. Daar beslist de verantwoordelijke op de stageplaats zelfs over de aanwezigheid.

Helemaal digitaal

Alle onderwijs aan de KU Leuven verloopt sinds 16 maart volledig digitaal. Dat zorgt al meteen voor indrukwekkende cijfers: meer dan 60.000 studenten en meerdere duizenden stafleden van de KU Leuven gebruiken dagelijks de digitale alternatieven. Ook het aantal zelfgemaakte video-opnames is de voorbije week maar liefst vertienvoudigd: docenten laden dagelijks zo’n 1.000 nieuwe lesopnames op in de elektronische leeromgeving Toledo. “Ik ben echt onder de indruk van de snelheid waarmee onze docenten, medewerkers en studenten de ‘helemaal digitaal’-beweging hebben gemaakt,” zegt rector Luc Sels. “Op amper een week tijd is de universiteit helemaal getransformeerd, zonder enige onderbreking van haar activiteiten. De keuze die we enkele jaren geleden gemaakt hebben voor een verregaande digitalisering werpt vandaag haar vruchten af”, aldus de rector.

Examens gaan door

Volgens de KU Leuven komen de examens voorlopig niet in het gedrang. Er worden wel volop verschillende scenario’s en specifieke invullingen besproken. Maar voorlopig is een ding zeker: de examens gaan door.