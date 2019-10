KU Leuven toont ambitie: “CO2-uitstoot opnieuw met minstens 20% verminderen” Bart Mertens

26 oktober 2019

13u00 0 Leuven De KU Leuven lanceerde zopas haar eerste duurzaamheidsrapport. De Leuvense universiteit heeft de ambitie om duurzaam te zijn en zette al mooie stappen in dat verhaal. “De CO2-uitstoot van de academische gebouwen is de afgelopen tien jaar met 50% per vierkante meter gedaald”, zegt rector Luc Sels.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor KU Leuven. Om slechts één voorbeeld te geven: de Leuvense universiteit biedt over alle faculteiten heen meer dan 200 vakken aan die expliciet aandacht besteden aan duurzaamheid. Er zijn ook opleidingen die zich specifiek op dat onderwerp richten zoals bijvoorbeeld de bachelor- en masteropleiding in Milieu- en Preventiemanagement en de masteropleiding Sustainable Development. Aan de KU Leuven lopen uiteraard ook meerdere onderzoeksprojecten die expliciet gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de VN, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterstofpanelen. Conclusie? KU Leuven toont ambitie om een duurzame universiteit te zijn en de focus ligt daarbij op onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement.

De CO2-uitstoot van de academische gebouwen is de afgelopen tien jaar met 50% per vierkante meter gedaald Rector Luc Sels van de KU Leuven

Blijft de vraag: hoe duurzaam is de KU Leuven al op dit moment? Gebouwen zijn zoals bekend niet onbelangrijk in het duurzaamheidsverhaal en uit het allereerste duurzaamheidsrapport blijkt dat de universiteit de goede weg is ingeslagen. “Uiteraard is er aandacht voor de ecologische voetafdruk van de universiteit. De CO2-uitstoot van de academische gebouwen is de afgelopen tien jaar met 50% per vierkante meter gedaald. Het doel is om de uitstoot in de komende tien jaar opnieuw met minstens 20% te verminderen”, laat rector Luc Sels weten.

Vrouwelijke professoren

Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt overigens breed ingevuld aan de KU Leuven. Het rapport kijkt dus verder dan alleen CO2-uitstoot en bespreekt ook de rol van de universiteit in het creëren van een inclusieve en duurzame samenleving. “De KU Leuven streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te creëren en het welzijn van het personeel en de studenten te verbeteren. Die inspanningen werpen hun vruchten af. Op dit ogenblik zijn bijvoorbeeld 41,6% van de nieuw aangeworven professoren vrouwen. Tegelijkertijd geven bevragingen aan dat het personeel zich erg betrokken voelt”, klinkt het.

Mooie resultaten maar zoals steeds kan alles beter. De Leuvense universiteit is alvast van plan om het voortouw te nemen in de duurzaamheidstransitie. “Duurzaamheid is een van de vijf pijlers van ons Strategisch Plan”, aldus rector Sels. “Van onze onderwijsprogramma’s tot de uitstoot van onze gebouwen: duurzaamheid is diep verweven in het DNA van onze organisatie. Nu onze duurzame initiatieven in kaart zijn gebracht, is er ruimte voor evaluatie en reflectie. Dat is nodig want door onze unieke combinatie van geavanceerd onderzoek, hoogstaand onderwijs en maatschappelijke dienstverlening moeten we het voortouw nemen.”