KU Leuven tekent plannen uit voor juni-zittijd: “Lokalen van OHL, De Hoorn en de Brabanthal zullen dienst doen als examenlokaal” Uitzonderlijk ook examens op zondagen Esther De Leebeeck

08 april 2020

12u22 1 Leuven Ook in tijden van corona moeten studenten in juni examens afleggen. Die boodschap heeft rector Luc Sels vorige week duidelijk gecommuniceerd. De Leuvense universiteit tekent nu de concrete plannen uit voor de zittijd in juni. “We zullen extra locaties inschakelen, zoals de lokalen van de Leuvense voetbalclub OHL, de feestzalen van De Hoorn of de Brabanthal”, klinkt het. Ook de digitale tools voor de mondelinge examens zijn gekozen.

De KU Leuven heeft een concreet kader opgesteld met richtlijnen voor de juni-zittijd. Dat bepaalt onder meer welke examenvormen mogelijk zijn en hoe lang examens duren. Concreet laat de universiteit 4 examenvormen toe: schriftelijke examens op de campus, mondelinge examens met maximaal 2 studenten die tegelijkertijd voorbereiden, examens op afstand onder bepaalde voorwaarden en evaluaties op basis van een paper of masterproef.

Social distancing

Ook tijdens de juni-zittijd zal de KU Leuven de coronamaatregelen blijven opvolgen. Om de nodige afstand te kunnen garanderen, zullen studenten voor schriftelijke examens in de aula’s verder uit elkaar zitten dan gewoonlijk. Hiervoor zijn dus extra locaties nodig. Zo zal de universiteit onder meer examens inrichten in de restaurants van Alma, de bibliotheken, leercentra en sporthal De Nayer. “We zijn ook op zoek gegaan naar locaties buiten de KU Leuven", zegt rector Luc Sels. “De zalen van voetbalclub OHL in Leuven, de feestzalen van De Hoorn en mogelijk ook de Brabanthal zullen tijdens deze zittijd dienst doen als examenlokaal”, stelt Sels.

Examens op zondag

Daarnaast zal de KU Leuven haar examenmomenten spreiden. “We hebben de examenperiode al met een week verlengd tot 4 juli”, bevestigt rector Sels. “We zullen uitzonderlijk ook op zondag examens afnemen als het niet anders kan”, voegt hij er nog aan toe. Zo kan de universiteit de beschikbare locaties maximaal benutten. Studenten mogen een aangepaste examenplanning verwachten ten laatste op 30 april.

Mondeling via Skype

De universiteit onderzocht ook welke digitale tools ze kan gebruiken om examens af te nemen, met het oog op fraudebestendig en betrouwbare technologie. Alle mondelinge examens en verdedigingen zullen gebeuren via Skype for Business. “Deze omgeving draait volledig op onze servers en wordt door KU Leuven zelf beheerd”, zegt rector Sels. “Voor dit programma kunnen we dan ook de nodige garanties geven op het vlak van privacy en IT-ondersteuning en -beveiliging”, besluit hij. Met deze plannen zet de universiteit van Leuven de laatste rechte lijn richting de zittijd in juni.