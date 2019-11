KU Leuven stelt Sagalassos-onderzoek tentoon in het centrum van Istanbul ADPW

28 november 2019

18u47 0 Leuven De komende maanden kleurt Istanbul een klein beetje Leuvens. De tentoonstelling ‘Meanwhile in the Mountains: Sagalassos’ brengt de antieke stad Sagalassos, en het onderzoek dat de KU Leuven er al dertig jaar verricht, tot leven.

Op woensdag 27 november opende in het hart van Istanbul de tentoonstelling ‘Meanwhile in the Mountains: Sagalassos’. Het is alweer acht jaar geleden – destijds in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren – dat het Sagalassos Archaeological Research Project zich nog eens toonde aan het grote publiek met een overzichtstentoonstelling. Zes maanden lang staat de antieke stad Sagalassos, die al dertig jaar intensief onderzocht wordt door KU Leuven, in de kijker in het Yapı Kredi Cultural Centre.

“Het is een geweldige opportuniteit om ons werk op zo’n podium tentoon te kunnen stellen”, zegt professor Jeroen Poblome, directeur van het Sagalassos Archaeological Research Project. “Yapı Kredi Cultural Centre is het enige privémuseum in Turkije dat tentoonstellingen mag organiseren met oudheden. Het museum bevindt zich op İstiklâl Caddesi, één van de populairste straten van Istanbul, de ‘place m’as-tu vu’ zeg maar. De tentoonstelling is ook gratis, dus een heel breed publiek zal met het onderzoek kennis kunnen maken.”