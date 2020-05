KU Leuven stelt bibliotheken en leercentra

niet open voor studenten EDLL

15 mei 2020

14u52 0 Leuven De KU Leuven is momenteel niet van plan om de bibliotheken en leercentra open te stellen voor studenten. Dat meldt Sigrid Somers, persverantwoordelijke van de Leuvense alma mater, als reactie op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.

Samen studeren is in Leuven de laatste jaren populairder dan ooit tevoren. Aan sommige bibliotheken staan studenten tot een uur voor de opening aan te schuiven voor dat ene ‘perfecte’ blokplekje. Maar ook dat maakt de coronacrisis nu onmogelijk. Ook al maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend dat samen studeren opnieuw is toegelaten, mits strenge voorzorgsmaatregelen, de situatie bij de KU Leuven blijft onveranderd. “De boodschap aan de studenten blijft om op kot of thuis te studeren. Een deel van de gebouwen zal tijdens de juni-zittijd overigens worden gebruikt om examens af te nemen”, aldus Sigrid Somers. De KU Leuven is naar verluidt wel aan het bekijken wat mogelijk is voor studenten die hierdoor in de problemen geraken.