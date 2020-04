KU Leuven start onderzoek naar psychologische gevolgen van de coronacrisis EDLL

17 april 2020

10u42 0 Leuven De faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de KU Leuven is gestart met ‘corona diaries', een onderzoek naar de psychologische effecten van de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. De KU Leuven zoekt hiervoor nog steeds deelnemers.

De KU Leuven is een studie gestart naar de psychologische gevolgen van de coronamaatregelen. “Niet alleen de angst voor het virus, maar ook de sociale isolatie die mensen nu voelen, heeft psychische implicaties. Ook als de crisis voorbij is. We verwachten dat deze effecten vooral op lange termijn zichtbaar zullen zijn”, zeggen de onderzoekers van de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.

Dagboeken

De onderzoekers maken gebruik van een dagboekmethode en vragen deelnemers om iedere avond, gedurende twee maanden, een korte vragenlijst in te vullen via hun smartphone. Vandaar de naam van de studie ‘corona diaries’. “Als we een beter inzicht krijgen in de psychische gevolgen van de crisis, kunnen psychologen straks ook beter hulp bieden”, klinkt het. De KU Leuven doet dan ook een warme oproep naar deelnemers.

Dit is natuurlijk niet de eerste studie die gelanceerd wordt rond de psychische effecten van de coronacrisis. “Onze studie onderscheidt zich op drie belangrijke manieren: de opzet is longitudinaal, deelnemers kunnen ook hun eigen emoties en gedrag tracken en zien hoe het over de tijd heen verandert. De deelnemers krijgen bovendien geheel vrijblijvend een aantal oefeningen die kunnen helpen om de stress te verminderen”, aldus de onderzoekers. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, in België woont én een smartphone bezit, kan nog steeds deelnemen aan de studie. Dat kan door een mail te sturen naar coronadiaries@kuleuven.be