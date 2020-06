KU Leuven-pilootproject toont gunstige effecten aan van thuiswerk: “Minder stress, meer bevlogen, betere prestaties”



EDLL

10 juni 2020

13u05 0 Leuven Wanneer werknemers van thuis uit mogen werken, zorgt dat voor minder stress en minder spanning tussen werk- en privéleven. Heel wat werknemers geven aan dat ze op die dagen meer bevlogen zijn en beter presteren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven.

Thuiswerken zorgt voor minder stress en een betere balans tussen werk- en privéleven. Dat blijkt uit een pilootproject van de KU Leuven. Belangrijke note: de studie werd uitgevoerd in de lente van 2017 en dus niet onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis. Een Belgisch bedrijf in de bouwsector startte in 2017 een pilootproject op om de mogelijkheden voor thuiswerk en de effecten ervan te bestuderen. Onderzoekers van de KU Leuven hebben het project de hele tijd begeleid en geëvalueerd.

78 werknemers werden uiteindelijk geselecteerd om deel te nemen. Gedurende een periode van drie maanden bleef de ene helft voltijds op kantoor werken, terwijl de anderen twee dagen per week van thuis uit mochten werken. De deelnemers vulden voor en na de testperiode een uitgebreide vragenlijst in over hun job, de combinatie van werk en privéleven en over hun persoonlijke levenssfeer.

Positieve dagelijkse effecten

Uit de dagelijkse bevraging blijkt dat deelnemers op dagen dat ze mogen thuiswerken betere werkuitkomsten rapporteren. De thuiswerkers geven aan dat ze die dagen minder stress hebben en minder spanning ervaren tussen werk- en privéleven. Tegelijkertijd rapporteren ze op die dagen een grotere bevlogenheid tijdens het werk en betere prestaties. Op dagen dat alle deelnemers op kantoor werken, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de thuiswerkgroep en de controlegroep.

Flexibiliteit

“Thuiswerkers ervaren een grotere flexibiliteit en kunnen hun dag beter indelen. Ze hebben de mogelijkheid om doorheen de dag enkele huishoudelijke taken uit te voeren, zoals de wasmachine inladen of het avondeten voorbereiden. Uit ons eerder onderzoek weten we dat ze vanwege die flexibiliteit ook meer geneigd zijn om tijdens de privétijd nog een werktaak op zich te nemen. De algemene prestatie gaat er niet op achteruit omdat ze zich thuis bijvoorbeeld beter kunnen concentreren”, verduidelijkt KU-Leuven onderzoeker Joni Delanoeije. De thuiswerkers rapporteerden na afloop van de proefperiode minder stress. “Dat is toe te schrijven aan het feit dat ze minder tijd verliezen door te pendelen.”

Geen voortvarende conclusie

“Ondanks de overwegend positieve resultaten mogen we geen voortvarende conclusies trekken”, zegt professor Marijke Verbruggen van de onderzoekseenheid Work and Organisation Studies. “Deze studie is uitgevoerd binnen één bepaald bedrijf. De resultaten gelden dus niet automatisch voor andere bedrijven, in andere sectoren met een verschillende bedrijfscultuur.”

Na de positieve evaluatie heeft het bedrijf in kwestie wel meteen thuiswerken ingevoerd voor alle werknemers. “Door de coronacrisis hebben veel bedrijven en werknemers plots kennisgemaakt met thuiswerk”, zegt Joni Delanoeije. “Dit zal niet altijd en overal vlekkeloos verlopen, maar er zijn wel potentiële voordelen, toont onze studie aan.”