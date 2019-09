KU Leuven ontwikkelt ‘exoskelet’ voor kinderen en krijgt subsidie: “Project versterkt UZ Pellenberg als centrum” Bart Mertens

13 september 2019

17u36 2 Leuven De KU Leuven ontwikkelt een zogenaamd ‘exoskelet’ om kinderen met een hersenverlamming te helpen revalideren. Revalidatie met behulp van exoskeletten leverde de voorbije jaren al mooie resultaten maar helaas zijn de meeste exoskeletten gemaakt voor volwassenen. De Leuvense universiteit krijgt nu financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant om ook kinderen te kunnen helpen met een exoskelet.

Onderzoekers ontwikkelden de laatste decennia hulpmiddelen voor revalidatie, gaande van eenvoudige uitwendig gedragen hulpmiddelen ter correctie van afwijkingen of abnormale beweeglijkheid van gewrichten tot volledige exoskeletten. Deze hulpmiddelen voor de benen helpen de patiënten om de meest optimale manier van lopen te vinden en hun stabiliteit en veiligheid te verbeteren. Revalidatie met behulp van exoskeletten leverde al mooie resultaten op de voorbije jaren maar helaas zijn de meeste exoskeletten gemaakt voor volwassenen.

MOTION

Project MOTION (Mechanised Orthosis for children with neurological disorders) wil hier verandering in brengen. Dankzij dit project, dat wordt gesteund door het Europese Interreg-programma en gecofinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, zullen specialisten van de KU Leuven in UZ Pellenberg nu ook specifieke exoskeletten voor kinderen ontwikkelen.

Hersenverlamming is de meest voorkomende oorzaak van een handicap bij kinderen Gedeputeerde Ann Schevenels

De Leuvense universiteit ontvangt via de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld een subsidie van 56.831,80 euro voor de ontwikkeling van een exoskelet waarmee kinderen met een hersenverlamming kunnen revalideren. “Hersenverlamming is de meest voorkomende oorzaak van een handicap bij kinderen en komt ongeveer bij 1 op de 400 à 500 pasgeboren kinderen voor. 46% van deze kinderen met hersenverlamming kunnen niet zonder hulpmiddelen lopen”, klinkt het.

Revalidatietechnologie

Gedeputeerde voor Economie Ann Schevenels vindt het belangrijk om dergelijke projecten vanuit de provincie Vlaams-Brabant financieel te ondersteunen. “We steunen dit innovatieve project van de KU Leuven omdat het bijdraagt tot de opbouw van kennis en expertise over revalidatietechnologie in onze regio. We zijn een kennisregio inzake gezondheidstechnologie en we moeten dat ook in de toekomst ook blijven. Dit project versterkt het UZ Pellenberg als het belangrijkste referentiecentrum voor de behandeling van kinderen met hersenverlamming in ons land.”