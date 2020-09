KU Leuven lanceert twee nieuwe kanalen om wetenschap op een leesbare manier bij de mensen te krijgen Bart Mertens

25 september 2020

12u00 0 Leuven De KU Leuven lanceert twee nieuwe kanalen om haar wetenschappelijk onderzoek in alle facetten aan de buitenwereld te tonen. Via het digitaal platform KU Leuven Stories krijgen de lezers een verhelderende inkijk in de hoofden van de wetenschappers. Magazine Sonar biedt de lezer dan weer drie keer per jaar spraakmakende interviews op papier.

Van het langverwachte vaccin voor COVID-19 tot archeologisch onderzoek naar de historische ligging van de Nijl: de Leuvense universiteit is een broeihaard van onderzoek en inzichten. De eeuwige zoektocht aan de KU Leuven naar oplossingen voor grote en minder grote problemen blijft nog te vaak verborgen tussen de muren van de universiteitsgebouwen maar daar komt verandering in. Rector Luc Sels lanceert immers twee nieuwe kanalen om het wetenschappelijk onderzoek op een leesbare manier bij de burger te brengen. Het eerste initiatief is het nieuwe digitale platform KU Leuven Stories.

Onze experten geven meer inzicht en achtergrond bij actuele dossiers aan de hand van artikels en interviews, maar ook via verhelderende video’s Rector Luc Sels van de KU Leuven

“Via dit nieuwe platform krijgen alle geïnteresseerde lezers een unieke inkijk in de hoofden van onze wetenschappers en de KU Leuven als toonaangevende onderzoeksinstelling”, vertelt rector Luc Sels. “Ze maken kennis met de grote verscheidenheid aan onderzoeksprojecten in een brede waaier van academische domeinen. Onze experten geven meer inzicht en achtergrond bij actuele dossiers en dat gebeurt aan de hand van artikels en interviews maar ook via verhelderende video’s.”

Op papier

Daarnaast lanceert de KU Leuven het nieuwe magazine Sonar dat drie keer per jaar op papier zal verschijnen. Het magazine geeft een brede kijk op het leven aan de universiteit met aandacht voor onderzoek maar ook met veel interesse voor mens, maatschappij en cultuur. “Digitaal of op papier: de verhalen die we delen, tonen aan dat de Leuvense universiteit geen eiland is. De wereld verandert KU Leuven en net daardoor kan KU Leuven de wereld veranderen. Die wisselwerking staat garant voor inspirerende verhalen.”