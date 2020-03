KU Leuven lanceert ‘MamaMito’: een onderzoeksproject om Vlamingen te laten kennismaken met hun voormoeders EDLL

05 maart 2020

11u34 0 Leuven De KU Leuven en Histories vzw lanceren ‘MamaMito’, een nieuw project om Vlamingen te laten kennismaken met hun voormoeders. In stamboomonderzoek beperken veel mensen hun speurtocht tot de vaderlijke lijn of de stamlijn van de familienaam. Maar daar wil ‘MamaMito’ dus nu verandering in brengen.

Met ‘MamaMito’ wil de KU Leuven dat zoveel mogelijk Vlamingen hun moederlijke stamlijn opstellen en kennismaken met hun voormoeders. Die informatie is belangrijk voor verder biologisch en genetisch onderzoek. “Op dit moment gaat veel aandacht naar onze voorvaders, maar onze familiegeschiedenis wordt uiteraard ook gevormd door onze voormoeders”, zegt evolutionair geneticus Maarten Larmuseau. “Het is een stuk moeilijker om de moederlijke stamlijn – van jouw moeder naar haar moeder naar haar moeder en zo verder – op te stellen omdat de familienaam elke generatie verandert. Daarom willen we met dit project voor de nodige ondersteuning zorgen en deelnemers de knepen van de genealogie leren”, aldus Larmuseau.

Genetisch onderzoek

Op basis van de stambomen die de deelnemers opstellen worden uiteindelijk 200 koppels geselecteerd: allemaal duo’s die in de voorbije eeuwen een verre voormoeder met elkaar gemeen hebben. Die koppels worden vervolgens uitgenodigd voor een kosteloos genetisch onderzoek. “Dat onderzoek zal zich toespitsen op belangrijke genetische informatie die enkel via de moeder en dus via de moederlijke lijn wordt overgedragen”, zegt Maarten Larmuseau. “Op deze manier willen wij meer te weten komen over de genetische variatie in het mitochondriale DNA tussen en binnen families in Vlaanderen. Tegelijkertijd komen de deelnemers meer te weten over hun eigen afkomst en familiegeschiedenis, een win-win dus”, aldus de professor.

Geïnteresseerde deelnemers vinden via de website van het project tips en bronnen om zelf aan de slag te gaan met hun moederlijke stamboom. Daarnaast zal de KU Leuven, in samenwerking met verschillende partners, lezingen en vormingen organiseren om Vlamingen warm te maken voor de zoektocht naar hun voormoeders.