KU Leuven houdt coronamaatregelen aan: “Niet het moment om daar ook maar énige versoepeling in te brengen” Joris Smets

24 september 2020

14u22 3 Leuven De KU Leuven roept haar medewerkers en studenten op om meer dan ooit de preventieve maatregelen na te leven en heel veel voorzichtigheid aan de dag te leggen tijdens contacten en activiteiten. De nieuwe, soepelere, maatregelen die de veiligheidsraad gisteren aankondigden kunnen op weinig bijval rekenen bij zowel de KU Leuven als stad Leuven.

“De huidige cijfers zijn zeer zorgwekkend, en de ziekenhuisopnames zijn gevoelig aan het stijgen,” stelt rector Luc Sels. “Om de curve terug om te buigen, moeten we meer dan ooit de nodige afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig, de hygiënemaatregelen toepassen en voorzichtig zijn bij onze onderlinge contacten. Die regels zijn cruciaal, en lopen als rode draad door onze aanpak, met oog op de veiligheid en gezondheid van iedereen. Maar die aanpak kan alleen maar slagen als we ons er samen aan houden.”

Het bijstellen van de bubbelmaatregel mag dan wel niet bedoeld zijn als versoepeling, zo komt het wel over en dat kan niet de bedoeling zijn Rector Luc Sels

Geen versoepeling

De nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 23 september bekend maakte, werden met gemengde reacties onthaald. “Ik begrijp en deel absoluut de bezorgdheid over de huidige cijfers van ons land, want die zijn niet goed”, vervolgt rector Sels. “Het bijstellen van de bubbelmaatregel mag dan wel niet bedoeld zijn als versoepeling, zo komt het wel over en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik roep onze medewerkers en studenten dan ook op om nu, meer dan ooit, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij contacten met anderen. De veiligheid en gezondheid van iedereen loopt als rode draad door onze aanpak. Dit is niet het moment om daar ook maar enige versoepeling in te brengen. Ik roep daarom op om nauwe contacten met elkaar echt zo beperkt mogelijk te houden. Ook Leuven zal op geen enkele manier haar aanpak van deze pandemie versoepelen.”

Volg het studentenleven in Leuven op de voet via ons dossier.