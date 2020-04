KU Leuven hervat onderzoek in labo’s EDLL

17 april 2020

16u14 0 Leuven De KU Leuven gaat vanaf volgende week terug een beperkt aantal experimenten en onderzoekstrajecten toelaten in haar laboratoria. Dat maakt de Leuvense universiteit zopas bekend.

Een maand geleden schortte de KU Leuven bijna al het experimentele onderzoek in haar laboratoria op. Die maatregel was nodig om de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers te kunnen garanderen. Met uitzondering onderzoek naar middelen om de epidemie te bestrijden. Maar vanaf volgende week zullen er dus gecontroleerd opnieuw andere onderzoeken hervatten.

“Het betreft onderzoek waarvoor specifieke apparatuur noodzakelijk is. De betrokken laboratoria hanteren een beperkte bezettingsgraad en er geldt een strikte naleving van social distancing", verduidelijkt rector Luc Sels. De verwerking en analyse van de onderzoeksresultaten gebeuren wel nog van thuis uit. “Voor een onderzoeksuniversiteit was deze opschorting een collectieve opoffering die haar gelijke niet kent”.

“Het is tijd om vooruit te kijken en oog te hebben voor de verzekering van de continuïteit in het onderzoek”, stelt de rector. “Veel middelen en energie gaan momenteel naar het onderzoek gerelateerd aan COVID-19. Maar andere wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken verdwijnen natuurlijk niet en worden zelfs aangescherpt door de coronacrisis. De nood aan wetenschappelijk onderbouwde antwoorden is groter dan ooit", besluit Sels.