KU Leuven gaat proclamatie van junizittijd in september organiseren EDLL

04 juni 2020

11u03 0 Leuven Goed nieuws voor studenten die in juni afstuderen, want zij kunnen zich toch verheugen op een proclamatie. De KU Leuven gaat de proclamaties van de examenzittijden in juni en september gezamenlijk organiseren na afloop van de septemberzittijd. Dat maakte rector Luc Sels bekend.

Studenten zitten momenteel volop achter hun boeken, want de examens zijn afgelopen maandag officieel van start gegaan. Heel wat laatstejaars zullen na de zittijd in juni afstuderen. Traditiegetrouw gaat dat gepaard met een zomerse proclamatie. Maar door de coronacrisis kan dat voorlopig niet doorgaan. Al heeft de KU Leuven wel goed nieuws voor haar studenten. De Leuvense universiteit wil de proclamaties van de zittijden in juni en september gezamenlijk organiseren na afloop van de septemberzittijd. “We willen met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, die op dat ogenblik van kracht zijn, van deze proclamaties op onze campus een collectief afzwaaimoment maken. Alle studenten die in een bepaalde richting afstuderen zullen worden uitgenodigd en indien mogelijk ook hun families. We willen er zoals de traditie het wil een bijzonder moment van maken”, aldus rector Luc Sels. Voor de opleidingen in Leuven zullen die proclamaties doorgaan in sporthal De Nayer.