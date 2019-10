KU Leuven breidt Leercentrum Agora uit. Opmerkelijk: alle toiletten zijn genderneutraal Bart Mertens

24 oktober 2019

Leuven Vandaag opende de KU Leuven de gerenoveerde rechtervleugel van Leercentrum Agora in Leuven. De vleugel kreeg een volledige make-over met het auditorium op het gelijkvloers als één van de blikvangers. Dat werd genoemd naar Emma Vorlat, de eerste vrouwelijke vicerector aan de universiteit. Ook opmerkelijk: alle toiletten zijn genderneutraal.

Leercentrum Agora in de E. Van Evenstraat op de site van de Campus Sociale Wetenschappen was generaties lang de thuisbasis voor apothekers in opleiding. In 2013 kreeg het gebouw dat dateert uit het interbellum –de periode tussen de twee wereldoorlogen- een grondige renovatie als leercentrum en zopas werd ook rechtervleugel ‘Blok E’ onder handen genomen. Projectleider Nathalie Kok van de Technische Diensten laat opmerken dat de renovatie en de restauratie een mooi huwelijk is tussen respect voor het verleden en de hedendaagse eisen inzake duurzaamheid en toegankelijkheid. “Het auditorium op het gelijkvloers is een goed voorbeeld. Het houten meubel vooraan werd verplaatst om ruimte te maken voor een inkomsas zodat je niet langer letterlijk met de deur in huis valt. Een paar stoelen werden ook verwijderd zodat er ruimte is voor rolstoelgebruikers”, klinkt het. “Er ging ook bijzonder veel aandacht naar duurzaamheid. Zo werd op de nieuwe trappenhal een groendak aangebracht en het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor spoeling van de toiletten.”

Opmerkelijk detail: alle toiletten zijn genderneutraal. De hygiënische ventilatie wordt overigens per lokaal afgestemd op de reële nood dankzij de continue meting van de CO2-concentratie in de lucht.

30.000 euro

Leuk gegeven is ook dat de stoeltjes uit de jaren ’30 van de vorige eeuw niet naar de vuilnisbelt werden verwezen maar een moderne ‘make over’ kregen, inclusief stopcontacten. Alumni en andere sympathisanten konden via de erfgoedcampagne ‘Steun Agora’ van het Universiteitsfonds een zitje ‘kopen’ om het renovatieproject te steunen. “Het volledige auditorium is ‘uitverkocht’ en in totaal werd er ruim 30.000 euro opgehaald”, zegt groepsbeheerder Humane Wetenschappen Jesse Stroobants. Opvallende blikvanger is overigens een portret door Sam Dillemans van Emma Vorlat (1929-2017), de eerste vrouwelijke vicerector van de universiteit. Logischerwijs werd het auditorium dan ook naar haar vernoemd.

Ook de eerste verdieping kreeg een stevige update met een ‘collaboratieve leerruimte’ die beschikt over de meest moderne technologieën. “Hier kunnen we de projecten ‘future oriented education’ en ‘going digital’ uit het Strategisch Plan KU Leuven in praktijk te brengen”, aldus vicerector Groep Humane Wetenschappen Bart Raymaekers.

Doctoraatsverdediging

De historische Couvreurzaal op de bovenverdieping tot slot werd in haar oude glorie hersteld. De waardevolle collectie met onder meer oude weegschalen, gewichten, potten en vijzels van verzamelaar Albert Couvreur wordt er tentoongesteld in de gerestaureerde vitrinekasten. “Deze zaal zal voornamelijk gebruikt worden voor recepties maar net zoals in de collaboratieve leerruimte kan ook van hieruit contact worden gelegd met het auditorium. Zo wordt de capaciteit van de zaal in één klap meer dan verdubbeld”, klinkt het. Conclusie? Leercentrum Agora biedt vanaf nu tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld voor doctoraatsverdedigingen. Die kunnen in het auditorium plaatsvinden waarbij buitenlandse juryleden zelfs via videoconferencing mee kunnen volgen. De jury kan zich vervolgens op de eerste verdieping terugtrekken om te beraadslagen en in de Couvreurzaal kan tot slot de receptie worden georganiseerd.