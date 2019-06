KU Leuven 80ste in QS World University Rankings Bart Mertens

19 juni 2019

16u45 0 Leuven De KU Leuven prijkt op de 80ste plaats in de QS World University Rankings en blijft zo de hoogst gerangschikte Belgische universiteit in deze lijst. In vergelijking met vorig jaar stijgt de KU Leuven één plaats. De universiteit scoort vooral goed voor de parameters ‘citations per faculty’ en ‘academische reputatie’.

De QS World University Rankings worden sinds 2004 elk jaar gepubliceerd. De ranglijst wordt opgesteld op basis van verschillende parameters waaronder de academische reputatie die gebaseerd is op de mening van meer dan 94.000 academici van over de hele wereld. Ook het gemiddeld aantal ‘citations per faculty’ en het gemiddeld aantal studenten per academisch personeelslid wordt mee in rekening gebracht. Verder telt ook het aandeel internationale onderzoekers en internationale studenten mee. De KU Leuven eindigde uiteindelijk op de 80ste plaats en dat is één plaats beter in vergelijking met vorig jaar. Rector Luc Sels toont zich een tevreden man. “Ik ben trots dat het werk van onze onderzoekers en onze sterke academische reputatie tot ver buiten de landsgrenzen bekend zijn”, klinkt het. “Het bevestigt ook dat we met ons ‘Strategisch Plan’ op de goede weg zijn.”

Hieronder nog de top tien van de QS World University Rankings:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. University of Oxford

5. California Institute of Technology (Caltech)

6. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

7. University of Cambridge

8. University College London

9. Imperial College London

10. University of Chicago