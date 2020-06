Kroeg Den Delper is eerste slachtoffer van coronacrisis: “Ik hoop dat het niet de zoveelste eettent zal worden” Bart Mertens

25 juni 2020

19u21 14

Het is nu definitief: Den Delper heropent de deuren niet meer. Dat maakt van de bekende bruine kroeg in de Parijsstraat het eerste slachtoffer van de coronacrisis in de Leuvense horeca. Uitbaatster Karen Devroey hoopt dat er snel een opvolger komt maar voormalig uitbater Luc Ponsaerts blijft ervan dromen in 2022 een halve eeuw Den Delper te kunnen vieren. “Ik hoop vooral dat deze legendarische zaak niet wordt omgebouwd tot de zoveelste eettent”, aldus Luc Ponsaerts.

Soms is alles doen net niet genoeg. Dat geldt wellicht voor café Den Delper in de Parijsstraat in Leuven. Uitbaatster Karen Devroey liet na de Nationale Veiligheidsraad over de heropening van de horeca al weten dat het lang niet evident was om het kleine café op een rendabele manier te heropenen volgens de coronaregels. “De economische impact voor mij, en vele andere uitbaters van kleinere zaken, is niet zo positief. Na het bekijken van de mogelijkheden in functie van de strenge voorwaarden ben ik tot de conclusie gekomen dat het momenteel niet haalbaar noch rendabel is om onder de huidige maatregelen te heropenen”, liet Karen Devroey toen optekenen. Toch bleef de uitbaatster hopen op betere tijden en die leken eraan te komen toen de stad Leuven het mogelijk maakte om de volledige terrassen te plaatsen in de Parijsstraat. Dat had tot gevolg dat fietsers moesten afstappen in een gedeelte van de smalle straat maar het stadsbestuur wou toch tegemoet komen aan de horeca die moest heropenen onder moeilijke omstandigheden. Voor Den Delper leek het een oplossing maar uiteindelijk gooide Karen Devroey toch de handdoek, met veel spijt in het hart.

“De kogel is door de kerk. Na een 15-jarige carrière in de horeca heb ik de moeilijke beslissing genomen om een nieuw pad te bewandelen. Ik wil iedereen bedanken voor al de mooie jaren die we samen beleefd hebben. De leuke én minder leuke momenten, de feestjes, de steun…We drinken er samen nog wel eentje maar niet bij mij. Hopelijk komt er snel een opvolger voor ons Delperke. Daar zijn we volop mee bezig. Dit is geen vaarwel maar tot ziens”, liet Karen Devroey zopas weten op de Facebook-pagina van Den Delper.

De directie van de brouwerij begreep niet dat men op zo’n kleine oppervlakte zoveel vaten kon tappen Luc Ponsaerts, voormalig uitbater van Den Delper

Het nieuws komt hard binnen in Leuven want Den Delper is een legendarische bruine kroeg die in 1972 van start ging als volkskroeg onder leiding van Flor Dewit, bijgenaamd Dikke Flor. Bekende Leuvenaar Luc Ponsaerts zette er als tapper zijn eerste stappen in de Leuvense horeca en werd later ‘compagnon’ van Flor. Den Delper groeide uiteindelijk uit tot één van de bekendste bruine kroegen van de streek. “Den Delper was een absolute voltreffer”, herinnert Luc Ponsaerts zich nog. “Een naam als een klok, een klein kroegje met een fenomenale ambiance. De directie van de brouwerij begreep niet dat men op zo’n kleine oppervlakte zoveel vaten kon tappen. Den Delper was ook geliefd bij de motards. Dikwijls stond de halve Parijstraat -toen nog niet verkeersvrij- vol. Maar er waren ook kunstexpo’s die tussen de aanrukkende pinten ten volle werden gewaardeerd. In 1983 -ter gelegenheid van de Luister van Leuven/ Bierfeesten- leek het wel of de onlangs overleden kunstenaar Christo was gepasseerd in de Parijsstraat. Heel het café ingepakt in één grote Franse vlag! Ook de jongere generatie vond onder meer dankzij Karen Devroey de weg naar Den Delper. Het is bijzonder jammer dat er nu een einde komt aan dat verhaal. Ik hoop stilletjes dat het café blijft voortbestaan en dat het niet wordt omgebouwd tot de zoveelste eettent. Het zou bijzonder mooi zijn om in 2022 een halve eeuw Den Delper te kunnen vieren. Trouwens, Den Delper stond voor verbondenheid en die hebben we in deze coronatijd meer dan ooit nodig.”