Kristof Geysemans (43) en de vrijwilligers van buurtbar BelVue maken zich klaar voor de zomer: “We hopen andere mensen hiermee te inspireren” Bart Mertens

23 juni 2020

14u06 0 Leuven Goed nieuws voor de omwonenden van park Belle Vue aan de Martelarenlaan, want buurtbar BelVue is opnieuw van de partij deze zomer. Kristof Geysemans (43) en de andere vrijwilligers hebben de eerste Zoom-vergaderingen al achter de rug en zijn volop bezig met de voorbereidingen. “Na die lange lockdown heeft iedereen daar wel behoefte aan. Mensen zullen waarschijnlijk ook minder op reis gaan en vaker thuis zijn om te genieten”, klinkt het enthousiast.

Kristof Geysemans (43) uit Kessel-Lo heeft momenteel de handen vol met zijn job als meubelmaker en de vormingen bij Outward Bound maar toch vindt de veertiger nog tijd in zijn drukke agenda om buurtbar BelVue te organiseren. Dat doet hij uiteraard in samenwerking met andere vrijwilligers uit de buurt van park Belle Vue aan de Martelarenlaan. “Deze zomer zijn we weer van de partij”, laat Kristof optekenen. “Nu de coronamaatregelen versoepelen, worden er weer volop plannen gesmeed voor deze zomer. We hebben al één keer fysiek en twee keer via Zoom vergaderd. En het mag duidelijk zijn: de buurtbar komt terug. Na de lange lockdown heeft iedereen daar wel behoefte aan. Mensen zullen waarschijnlijk ook minder op reis gaan en vaker thuis zijn. Het wordt dus nog belangrijker om het hier aangenaam te maken deze zomer.”

Tijdens een gezamenlijke vakantie aan een Spaans strand kregen we plots een ingeving: een buurtbar in een caravan Kristof Geysemans van buurtbar BelVue

Het idee om een buurtbar te organiseren, ontstond tijdens de aanleg van park Belle-Vue. “Buurtbewoner Guust Nackaerts en ik droomden al langer van een ontmoetingsplek”, vertelt Kristof. “Tijdens een gezamenlijke vakantie aan een Spaans strand kregen we plots een ingeving: een buurtbar in een caravan. Eenmaal thuis gingen we op zoek naar medestanders. Zo vonden we al snel een tiental enthousiastelingen die nu nog steeds de kern van de buurtbar vormen. Door de vele hulp ging alles bijna vanzelf. Een drukker en een vormgever namen de uitnodigingen voor hun rekening en via crowdfunding konden we een caravan en frigo’s kopen. Met de opbrengst van vorig jaar hebben we die investering al voor 2/3 terugverdiend.”

Kom op voor je Wijk

Het Leuvense stadsbestuur moedigt buurtinitiatieven al jaren aan en deelt ook subsidies uit. “Dit jaar hebben we subsidies aangevraagd bij Kom op voor je Wijk”, aldus Kristof Geysemans. “Met dat geld kunnen we verbeteringen uitvoeren aan onze caravan. We willen ook terrasmeubilair aanschaffen en een extra frigo kopen om ook de voorraad te koelen. Deze zomer komt er bij buurtbar BelVue misschien nog een extraatje uit de bus. We zijn de modaliteiten nog aan het bekijken maar voor deze zomer biedt de stad Leuven middelen aan om artiesten op buurtfeesten te boeken.”

Het doet veel deugd als ik zie hoe mensen contact en verbinding met elkaar zoeken. We zijn dus lang niet zo verzuurd en individualistisch als sommigen denken Kristof Geysemans van buurtbar BelVue

Wat dat laatste betreft is het nog even wachten op nieuws maar feit is dat het een mooie zomer belooft te worden in Park Belle Vue. “Ik hoop dat onze buurtbar anderen kan inspireren en dat er nog meer gelijkaardige initiatieven ontstaan in Leuven”, besluit Kristof. “Het is heel fijn dat mensen zich hier echt voor willen inzetten en dat iedereen op zijn of haar manier een bijdrage levert. Tot vorige week was er in mijn straat nog elke dag een applausmoment. Uiteraard was het een oprecht eerbetoon aan de mensen in de zorgsector maar het speelde ook een belangrijke sociale rol. Het was een plezant moment om de buren te zien en vaak mondde dit uit in babbels op de stoep of op straat. Het doet veel deugd als ik zie hoe mensen contact en verbinding met elkaar zoeken. We zijn dus lang niet zo verzuurd en individualistisch als sommigen denken.”