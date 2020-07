Kristof ‘Dike’ Van Camp blaast Cuythoek nieuw leven in: “Cuythoek Café is een totale breuk met het verleden” Bart Mertens

03 juli 2020

18u30 2 Leuven Voormalig Big Brotherwinnaar Kristof ‘Dike’ Van Camp heeft de Oude Markt ingeruild voor de Cuythoek in Leuven. Hij blaast het café samen met Nino Rastoder nieuw leven in. “Het is een totale breuk met het verleden van die bekende zaak. We hebben er een gezellige cocktailbar met veel sfeer van gemaakt”, klinkt het.

De Cuythoek in Leuven wordt al sinds de middeleeuwen geassocieerd met genieten. In een ver verleden was het de thuisbasis van het ‘cuytbier dat gebrouwen werd met zeer lang gekookte (cuit in het Frans, nvdr) haver. De formule uit Picardië in Frankrijk groeide al snel uit tot het meest gedronken bier van de stad, omdat het goedkoop was en zo kreeg de locatie de naam ‘Cuythoek’. Tot zover de korte geschiedenis, want zopas is de toekomst aangekomen in de Cuythoek. Nadat café Cuythoek een hele tijd geleden de deuren sloot, wordt er nu een nieuw horecaverhaal geschreven onder de naam Cuythoek Café. Initiatiefnemers van dienst zijn Nino Rastoder en niemand minder dan Kristof ‘Dike’ Van Camp. Hij ruilt de Oude Markt – waar hij tot voor kort Villa Artois uitbaatte – nu in voor de Leuvense Cuythoek.

Het plan was om de deuren te openen op 15 maart, maar daar heeft het coronavirus een stevige stok voor gestoken Kristof ‘Dike’ Van Camp

“Het verhaal op de Oude Markt was een beetje op en ik keek uit naar een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, vertelt ‘Dike’ die in 2003 nog het populaire televisieprogramma Big Brother won. “Samen met Nino kwam ik uiteindelijk terecht in de Cuythoek. Het plan was om de deuren te openen op 15 maart, maar daar heeft het coronavirus een stevige stok voor gestoken. Op 12 maart kregen we te horen dat 13 maart de laatste cafédag zou worden voor de lockdown. We hebben dan maar besloten om de opening van Cuythoek Café uit te stellen.”

Totale breuk

De verplichte sluiting voor de horeca gaf Kristof Van Camp en Nino Rastoder de kans om de laatste puntjes op de i te zetten in Cuythoek Café. “We zijn eraan begonnen en we zijn fier op het resultaat”, klinkt het. “We wilden een totale breuk met het verleden van café Cuythoek. We hebben de zaak helemaal vernieuwd en heringericht als loungebar waar je kan genieten van cocktails, met en zonder alcohol. Uiteraard zijn we ook de brouwerijgeschiedenis van de Cuythoek niet vergeten en bieden we onze klanten ook een vijftigtal bieren aan. Qua inrichting gingen we helemaal voor een sfeervol gegeven waar genieten centraal staat. Wat eten betreft houden we het voorlopig bij wat ik zou omschrijven als ‘de kleine keuken’. We hebben ook nog de aparte Corner Club voor onze klanten. Ik denk dat we hier een mooi horecaverhaal schrijven, zeker als je weet dat de hele buurt de komende jaren een echte metamorfose zal ondergaan.”

Dertig jaar actief

Het is overigens niet het eerste horecaverhaal dat Kristof ‘Dike’ Van Camp schrijft. We kunnen de bekende Leuvenaar gerust omschrijven als een horecalegende. “Ik ben ondertussen dertig jaar actief in de horeca. Dat is al een hele tijd”, vertelt Dike. “Ik weet nog dat ik als tiener aan de slag ging in de toenmalige topzaak Samambaia in de Muntstraat. Daarna volgden nog vele andere mooie horecaverhalen. De Colff op de Oude Markt bijvoorbeeld. Horeca is altijd mijn leven geweest, als barman maar ook als uitbater. Ik ben blij dat er nu weer een nieuw avontuur is begonnen met Café Cuythoek.”