Kringwinkel ViTeS krijgt drie keer zoveel giften door coronacrisis: “Aanhangwagens vol meubels en electro, maar opslagruimtes zitten vol” Esther De Leebeeck

27 mei 2020

15u45 0 Leuven Mensen brengen massaal giften naar Kringwinkel ViTeS in Heverlee. Door de coronacrisis is het aanbod er verdrievoudigd. “De opslagruimtes zitten overvol, aangezien de spullen eerst 72 uur in quarantaine moeten”, klinkt het. Daarom vraagt ViTeS uitdrukkelijk om goederen nog even thuis te houden.

De deuren van Kringwinkel ViTeS in Heverlee zijn sinds 11 mei terug open. En daar hebben ze nog geen seconde stilgezeten. Integendeel. Mensen brengen massaal goederen naar de winkel, gaande van speelgoed tot huishoudtoestellen, textiel en meubels. De grootste Kringwinkel van Vlaams-Brabant verzuipt in het aanbod. “De opslagruimtes zitten overvol. Dit is ongezien”, klinkt het.

Massaal kot uitgemest

Het is duidelijk: tijdens de lockdown hebben we gezamenlijk ons kot uitgemest en leeggehaald. Gevolg? Veel spullen - nog in goede staat - om naar de Kringwinkel te brengen. “In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we een verdrievoudiging van het gewicht aan gebrachte goederen. Voordien kregen we gemiddeld 16 ton per dag te verwerken, nu spreken we van 44 ton”, zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van ViTeS in Heverlee. Volgens de Kringwinkel is er ook duidelijk een verschil in de aard van goederen die worden binnengebracht. “Meestal gaat het om kleine spullen zoals speelgoed en kleren, maar nu komen klanten echt met aanhangwagens vol meubelstukken en groot electro”, aldus De Roo. De Kringwinkel heeft een vermoeden dat de zomerpiek verschoven is naar mei. “Ieder jaar merken we een stijging van het aantal goederen in juli en augustus, maar die lijkt nu vervroegd. We staan voor hergebruik, dus aan wegsmijten doen we niet mee. Maar we willen aan de mensen toch vragen om de goederen nog even thuis te houden, zodat wij wat zuurstof krijgen en er ook na deze maand nog leuke spullen in de winkel kunnen geplaatst worden”.

Aangepast uurschema

“Ondanks de voorzorgsmaatregelen verloopt de toestroom vlot, maar we hebben gewoon geen plaats meer om alles te stockeren. De opslagruimtes zitten overvol, aangezien de spullen eerst 72 uur in quarantaine moeten vooraleer ze in de winkel mogen. De goederen moeten ook gesorteerd worden en door veiligheidsmaatregelen hebben we in onze ateliers minder handen”, stelt Ingrid. Daarom heeft ViTeS de openingsuren van haar leverpunten verminderd naar van 13 uur tot 17u30. “We monitoren verder van dag tot dag. De winkel zelf blijft wel op de normale uren open.”

Aantal klanten stabiel

Het lijkt wel een ideaal moment om nieuwe vintage meubelen te strikken. Dan rest nog de vraag: komen er dan ook opvallend meer klanten naar de Kringwinkel? “De situatie in de winkel is eerder stabiel. Tegen alle verwachtingen in loopt alles goed, we hebben zeker geen terugval gezien”, besluit Ingrid.