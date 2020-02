Krav Maga Leuven zamelt geld in voor Kom op tegen Kanker Joris Smets

02 februari 2020

14u00 4 Leuven De derde editie van de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker in Knokke-Heist wordt zondag 22 maart georganiseerd. Krav Maga Leuven steunde zondag het team ‘Run For Hilde’ met een initiatieles waarvan het inschrijvingsgeld integraal naar het goede doel gaat. Hilde Troch overleed twee jaar geleden aan de gevolgen van kanker.

Krav- wat? Krav maga is het officiële verdedigingssysteem van de Israël Defense Forces. Het is een praktische zelfverdedigingsmethode die heel efficiënt is in een man-tegen-mangevecht. Op de derde editie van de 100 km-run voor Kom op Tegen Kanker lopen teams van vier samen ten voordele van kankeronderzoek. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2500 euro en om dit bedrag bij elkaar te krijgen voor het team ‘Run For Hilde’ besloot Krav Maga Leuven een initatieles te organiseren.

Zware periode

Hilde Troch overleed in 2018 na een lange strijd aan de gevolgen van kanker. Dochter Ann Trap is alvast heel blij dat de club haar schouders onder het project zet: “Na de zware periode hebben we besloten er ook iets positiefs mee te doen. Vorig jaar hebben we ook al meegedaan en ik ben enorm blij dat er opnieuw zoveel mensen zich inzetten voor dit goede doel. Er zijn 60 deelnemers aanwezig en met het geld dat hier wordt ingezameld komen we al een heel stuk verder.”

Dankzij de initatieles is het inschrijvingsgeld voor het team ‘Run For Hilde’, dat bestaat uit onder andere de man van Ann, Koen Wagemans, en Krav Maga instructeur Joeri Vertommen, zo goed als bereikt.