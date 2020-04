Kraamzorg meer dan ooit essentieel voor kersverse ouders in tijden van corona EDLL

11u12 0 Leuven In tijden van corona is het ziekenhuisverblijf na een bevalling zeer kort, kraambezoek is afgeraden en de hulp van familie valt door de afstandsregels weg. “Kraamzorg in deze tijden meer dan ooit essentieel”, klinkt het. Ferm Thuiszorg roept daarom op om kraamzorg aan huis niet snel te annuleren in tijden van corona.

Zwangerschap, bevalling en ouderschap brengen grote veranderingen in een jong gezin. Niet alleen verloskundige of medische opvolging is in die eerste cruciale periode belangrijk, maar ook ondersteuning in de zorg en het huishouden. “Een kraamverzorgende is de rots in de branding voor kersverse ouders en loodst hen zonder zorgen door de eerste spannende periode”, zegt vrouwennetwerk Ferm. Daarom wil Ferm Thuiszorg ervoor waarschuwen dat kraamzorg niet snel mag geannuleerd worden.

Een kraamverzorgende helpt bij de verzorging en de voeding van de baby, zorgt voor was, strijk en gezonde maaltijden. Zo kan het gezin zich op eigen tempo en met meer zelfvertrouwen aanpassen aan de nieuwe situatie. “Pas bevallen moeders moet je met veel liefde en zorg omringen. Zeker in deze bijzondere tijden willen ze een vertrouwenspersoon dichtbij in de buurt. Ik leg ze nu graag extra in de watten. Warme, liefdevolle zorg van bij de start is zo belangrijk voor het welzijn van het gezin", zegt Marina, kraamverzorgende van Ferm Thuiszorg.

Elien en Maarten zijn de kersverse ouders van een dochtertje: “Ik ben heel vaak alleen. Mijn man maakt nu lange dagen in het ziekenhuis en alle kraambezoek is afgeraden. Zonder de warme steun van mijn kraamverzorgende zou dit voor ons gezin een heel stressvolle periode zijn”, zeggen ze.