Kotstudent betrapt inbreker Kim Aerts

25 juni 2020

Een kotstudent heeft woensdagmiddag een inbreker betrapt. De man was binnengedrongen in een studentenhuis in de Volmolenlaan in Leuven en doorzocht daar de kamer van een van de studenten. Toen de inbreker de kamer verliet, stond hij oog in oog met een andere student. De student vroeg wat de man kwam doen, maar deze antwoordde in een vreemde taal. De student dacht dat hij enkel op bezoek was en sloeg er verder geen acht op. Wat later bleek dat de man helemaal niet op bezoek was, maar toen was de inbreker al met de noorderzon verdwenen. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. Op het eerste gezicht leek er niets uit de kamer verdwenen.