Kortsluiting zorgt voor brand in sushibar JSL

06 februari 2020

In New Sushi Palace, een sushibar op de Tiensestraat in Leuven, is deze namiddag een kleine brand ontstaan. Het vuur zou ontstaan zijn door kortsluiting en is daarna overgeslagen op enkele stoelen wat voor veel rookontwikkeling zorgde. De brandweer was snel ter plaatste om het vuur te doven. Er raakte niemand gewond en er was niet veel schade. Het doorgaande verkeer werd even omgeleid via het Ladeuzeplein.