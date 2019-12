Korting voor wie met de (bak)fiets naar het containerpark in Leuven komt EDLL

16 december 2019

18u21 50 Leuven De recyclageparken in Leuven worden vanaf januari goedkoper voor fietsers. Dat bevestigt schepen van Openbare Reiniging Thomas Van Oppens (Groen). Wie zijn of haar afval met de (bak)fiets naar het containerpark in Leuven brengt, zal in de toekomst één euro betalen in plaats van drie euro.

Naar het recyclagepark gaan in Leuven wordt vanaf januari goedkoper voor wie met de fiets komt. Het zal wellicht moeilijker zijn om veel afval op je fiets mee te nemen, maar je wordt er wel voor beloond. Toegang tot het containerpark in Leuven en de deelgemeenten kost voor iedereen standaard drie euro. Stad Leuven geeft nu een korting van twee euro aan fietsers.

“Op dit moment betalen fietsers evenveel als automobilisten, namelijk drie euro. Er zijn natuurlijk wel verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van het voertuig en of de auto al dan niet met een aanhangwagen komt. Maar we vinden dat niet correct. We willen dat mensen zoveel mogelijk met de fiets doen en daar moeten ze voor beloond worden. Het is maar logisch dat je als automobilist meer afval kan meenemen, dus vanuit dat perspectief hebben we de prijzen nu gewijzigd naar één euro voor fietsers”, aldus schepen van Openbare Reiniging Thomas Van Oppens (Groen). De nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 januari 2020.

Van alle EcoWerf-gemeentes is Leuven momenteel de enige die nieuwe prijzen zal hanteren. “Het lijkt ons gewoon eerlijker zo. Wie klein afval met de fiets brengt, mag beloond worden”, aldus Van Oppens.