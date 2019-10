Korpschef Mouchaers: “Heropening politiekantoor Grote Markt zou domme beslissing zijn” Bart Mertens

08 oktober 2019

17u17 1 Leuven Oppositiepartij N-VA pleitte in al de heisa over de Oude Markt de voorbije weken voor de heropening van het politiekantoor op de nabijgelegen Grote Markt. De Leuvense korpschef Jean-Paul Mouchaers ziet dat niet zitten.

“We hebben het politiekantoor op de Grote Markt een tiental jaar geleden afgebouwd”, laat Jean-Paul Mouchaers optekenen. “Er kwamen op een nacht slechts enkele mensen aankloppen, vaak enkel voor informatie. Dat is capaciteitsverspilling van twee politiemensen die veel nuttiger zijn op het terrein. Eerlijk gezegd, in mijn ogen zou de heropening een vrij domme beslissing zijn. Dankzij de sluiting hebben we één interventieploeg op het terrein gewonnen.”

Toen de kwestie opnieuw op de tafel kwam, bleek uit een poll van HLN dat 89 % van de lezers die deelnamen (1.200, nvdr) voorstander is van een heropening. Ook N-VA blijft erbij dat de heropening van het politiekantoor op de Grote Markt een bijdrage zou leveren aan de veiligheid tijdens uitgaansnachten in Leuven.