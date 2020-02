Koppel voor rechter na drugsbezit en weerspannigheid Kim Aerts

20 februari 2020

Een koppel uit Leuven is veroordeeld voor verschillende drugsfeiten. Op 7 april vorig jaar werden ze opnieuw betrapt met cocaïne en stelden ze zich weerspannig op. L.C. en F.V. deelden slagen en trappen uit aan de agenten tijdens hun arrestatie. Ze bleken in het bezit van cocaïne, terwijl C. ook cannabis op zak had. Op zijn gsm werden verschillende drugsgerelateerde berichten gevonden. Tijdens een controle op 22 augustus 2019 legde C. opnieuw een positief urinestaal af voor cocaïne en cannabis. Op het ogenblik van de feiten stond hij onder probatie. De twee hebben samen een kind en ze zouden kampen met financiële problemen. De man werd veroordeeld tot een jaar cel en een geldboete van 8.000 euro. De straf is met uitstel als hij de drugs afzweert en zich regelmatig laat controleren. De vrouw kreeg de gunst van de opschorting onder dezelfde voorwaarden.