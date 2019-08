Koppel riskeert werkstraf voor foutief invullen aanrijdingsformulier KAR

16 augustus 2019

16u42 0

Een getrouwd stel uit Lommel riskeert een werkstraf omdat ze na een ongeval in het Leuvense het aanrijdingsformulier verkeerd invulden. De man, die nooit een rijbewijs haalde, kroop na de feiten op de passagiersstoel terwijl zij plaats nam achter het stuur. Hun plaatswissel werd vastgelegd op dashcambeelden, maar dat wisten de twintigers niet. Daarop vulden ze het aanrijdingsformulier in alsof zij bestuurder was. Haar man werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. De man zou naar eigen zeggen zijn lesje nu geleerd hebben. “Ik heb hard en veel gewerkt om al die boetes te betalen”, getuigde hij aan de rechter. Zijn vrouw meende in paniek te zijn en onder druk van hem te hebben gehandeld. Voor het parket volstond een werkstraf van 50 uur voor beiden. Vonnis 3 september.