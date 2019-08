Koppel fietsdieven van 63 en 58 jaar betrapt ADPW

Aan het station van Leuven werd woensdagmiddag een koppel fietsdieven van respectievelijk 63 en 58 jaar uit Brussel gevat. Een Leuvense vrouw had haar fiets in een fietsenstalling op de Léon Schreursvest geplaatst. Toen ze even later terug naar de fietsenstalling ging merkte ze echter dat er een man met haar fiets door de straat reed. Ze sprak hem hier onmiddellijk op aan. Hij gaf de fiets terug en hing een vaag verhaal op over een vergissing. Ze geloofde hier niets van want ze had de fiets met een cijferslot vastgemaakt. Toen de man zich uit de voeten probeerde te maken ging de vrouw achter hem aan. Ze werd echter lastiggevallen door een andere vrouw die blijkbaar een kennis van de man was en wat verder op de uitkijk stond. De fietsendieven liepen weg naar het station terwijl het slachtoffer hen op een afstand bleef volgen. Ter hoogte van het Provincieplein verwittigde ze de politie en het tweetal kon wat verder aan het station ingerekend worden door een patrouille van de Interventiedienst. Het bleek te gaan om een 63-jarige man en zijn 58-jarige partner uit Brussel. Er werd een proces-verbaal opgesteld en ze werden ter beschikking gesteld van het parket.