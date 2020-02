Kool & The Gang, Milow en The Waterboys zijn de eerste drie namen voor ‘Het Groot Verlof’ Bart Mertens

20 februari 2020

12u17 0 Leuven Kool & The Gang, Milow en The Waterboys. Dat zijn de eerste namen voor ‘Het Groot Verlof’. Net zoals de voorbije jaren worden die topacts mooi verspreid over de vrijdagse ‘Beleuvenissen’ en het tweedaags festival ‘Half oogst’.

“Het Groot Verlof” wordt alweer de kers op de taart van de Leuvense zomer”, weet schepen Denise Vandevoort. “Tussen 10 juli en 8 augustus zal je in de binnenstad kunnen smullen van talloze concerten en dj-sets in een unieke setting. We hebben kosten noch moeite gespaard om een aantal levende legendes naar onze stad te halen.”

Kool & the Gang is daarvan het beste bewijs. De groep, die je ongetwijfeld kent van ‘Celebration’, is de eerste blikvanger van ‘Half Oogst’. De band uit New Jersey bestaat intussen al meer dan 50 jaar en blijft fans over de hele wereld verblijden met hun tijdloze hits en live optredens. Op vrijdag 7 augustus is het Ladies’ night in Leuven en Kool & the Gang zal van de partij zijn. Toch start het feest al een maand eerder met een concert van Milow om de spits van ‘Beleuvenissen’ af te bijten op 10 juli op de Oude Markt. De week erna treden The Waterboys in Milow’s voetsporen. De band rond de Schotse singer-songwriter Mike Scott maakte in de jaren tachtig al furore met hun wereldhit ‘The Whole Of The Moon’. Ze zijn meer dan ooit actief: sinds 2015 brachten ze maar liefst drie albums uit. Hun mix van country, gospel en folkrock zal op 17 juli in Leuven neerdalen.