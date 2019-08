Komt Mathieu Van der Poel de Leuvense hellingen beklimmen op de GP Poeske Scherens? Bart Mertens

16 augustus 2019

13u23 0 Leuven De Nederlandse topper Mathieu Van der Poel komt mogelijk aan de start van de Grote Prijs Poeske Scherens-Rondom Leuven op zondag 1 september. De populaire koers is al toe aan de 53ste editie en trekt dit jaar de kaart van de jeugd. “We kijken uit naar de mogelijke deelname van Mathieu Van der Poel. Ook ex-winnaars Lars Boom en Bert De Backer worden aan de start verwacht”, aldus organisator Koninklijke Stoempersclub Leuven.

Leuven is een echte wielerstad en wil zich in de toekomst nog verder ontwikkelen als een stad waar topsport echt thuis is. “Leuven heeft alle troeven in huis, zeker met de aanwezigheid van de KU Leuven”, zegt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V). De voorbije jaren zette Leuven zich al op de wielerkaart met onder meer de veldrit aan de kazerne en de start van de Brabantse Pijl. Toch is de GP Poeske Scherens-Rondom Leuven nog altijd de basis van wielerstad Leuven. Op zondag 1 september staat het de stad helemaal in het teken van de wielerwedstrijd die werd vernoemd naar de Leuvense wielerheld Jef ‘Poeske’ Scherens’. Joseph Scherens behoorde vanaf eind jaren ‘20 tot begin jaren ‘50 van de vorige eeuw tot de wereldtop van het wielrennen. De Leuvenaar behaalde een schitterend palmares met liefst zestien Belgische en zeven wereldtitels.

53ste editie

Ondertussen is de populaire wielerwedstrijd –die begon als een bescheiden criterium- toe aan de 53ste editie. Voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a) zei er naar aanleiding van de 50ste editie nog het volgende over: “Ondanks mijn jeugdige leeftijd herinner ik me dat de GP Jef Scherens inderdaad een criterium was in het begin. Eind jaren ’40 van vorige eeuw reden de renners de Bondgenotenlaan op en af. Ze reden van het station naar het Fochplein waar ze terugkeerden. Ergens in het midden waren er prijzen te winnen door te spurten. Het is te zeggen, de eerste twintig ‘ronden’ waren er prijzen te winnen. Daarna was het afgelopen met de pret. De toppers stapten dan ook af na twintig ronden.”

Voor de 53ste editie trekken we de kaart van de jeugd. Vooral naar een mogelijke start van de Nederlandse topper Mathieu Van der Poel kijken we reikhalzend uit Alain Sterckx, voorzitter van Koninklijke Stoempersclub Leuven

Het was overigens mee onder impuls van Louis Tobback en voormalig commissaris Michel Vanmeerbeek dat de GP Jef Scherens vanaf een bepaald moment rondom Leuven werd gereden met de hellingen zoals de Keizersberg en de Wijnpers als publiekstrekkers. En over publiekstrekkers gesproken…de kans dat de Nederlandse topper Mathieu Van der Poel op 1 september aan de start komt is behoorlijk groot. Dat maakte organisator Koninklijke Stoempersclub Leuven zopas bekend. “Voor de 53ste editie trekken we de kaart van de jeugd. Vooral naar een mogelijke start van de Nederlandse topper Mathieu Van der Poel kijken we reikhalzend uit maar zekerheid is er nog niet. Verder worden ex-winnaars Lars Boom (2010) en Bert De Backer (2013) en thuisrenners Mathijs Paasschens en Sean De Bie verwacht. Er komen veel procontinentale teams aan de start. We richten ons vooral op jeugdrenners. Of anders gezegd: de vedetten in wording die er morgen zullen staan”, aldus Alain Sterckx, voorzitter van de Koninklijke Stoempersclub Leuven.

Wijnpers

Nog dit: de omloop is identiek aan die van vorig jaar. De renners ontmoeten onder meer de Keizersberg met een lengte van 390 meter aan gemiddeld 6,5 procent en de Wijnpers aan een pittige negen procent over een lengte van 350 meter. Op zondag 1 september worden de renners om 11 uur voorgesteld aan het publiek op de Grote Markt in Leuven. Daar volgt om 12.50 uur het startschot van de koers met dertien rondes en een totale afstand van 185 kilometer. De opvolger van thuisrijder Jasper Stuyven zal rond 17 uur over de aankomst op de Bondgenotenlaan rijden.