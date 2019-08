Koerier onder invloed van verdovende middelen Bart Mertens

18 augustus 2019

15u25 0 Leuven Op de Tervuursesteenweg in Heverlee kwam het afgelopen zaterdag tot een aanrijding tussen een auto en een pakjeskoerier. Die laatste was onder invloed van verdovende middelen.

De 32-jarige man uit Schaarbeek had net een pakje afgeleverd op de Tervuursesteenweg. Hij vertrok weer met zijn bestelwagen en draaide onmiddellijk zijn voertuig om in de richting van Leuven te rijden. Op dat moment kwam er net een 53-jarige vrouw uit de buurt aangereden. Ze probeerde de bestelwagen nog te ontwijken maar het kwam tot een aanrijding. De vrouw raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en ontdekte na een speekseltest dat de koerier onder invloed was van verdovende middelen. De man moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat de koerier ook nog enkele andere openstaande intrekkingen op zijn naam had staan, blijft zijn rijbewijs tot het einde van het jaar ingetrokken. De bestelwagen bleek ook niet verzekerd en werd in beslag genomen door de politie.