Koerdisch sp.a-lid slaakt op Leuvense gemeenteraadszitting noodkreet over Turkse inval RL

22 oktober 2019

00u52

"Help alsjeblief om de volkerenmoord op de Koerden in Noord-Syrië, die sinds 9 oktober aan de gang is, te doen stoppen". Dat heeft een emotionele Aynur Tasdemir (sp.a), een vrouw van Koerdische afkomst, maandagavond in de Leuvense gemeenteraad gezegd in een aanklacht tegen de Turkse aanval op Koerdisch gebied in Syrië. Na haar noodkreet volgde applaus op alle banken.

"Kinderen, baby's, ouderen, vrouwen, mannen... kortom onschuldige burgers worden vermoord, onthoofd, verdreven, bestolen, verkracht, uitgehongerd en verminkt met chemische wapens. Dit is pure waanzin en de wereld kijkt toe. Toen de Koerden tegen IS vochten waren ze bondgenoten. Momenteel is de EU jammer genoeg enkel bezorgd over een nieuwe vluchtelingenstroom, terwijl het overduidelijk is dat dit alles zal leiden tot een comeback van de jihadisten", aldus Tasdemir.

Het sp.a-lid riep de EU en België op tot het nemen van dwingende maatregelen. "Elke dag waarop wij van de veiligheid in Europa genieten, sterven er kinderen die we misschien hadden kunnen redden. We mogen niet machteloos met de armen over elkaar blijven toezien. 'Geen vrienden behalve de bergen'. Het beroemde Koerdisch spreekwoord is een feit. Koerden hebben geen vrienden", aldus Tasdemir.