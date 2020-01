Koepel Terug Leven in de Verpleegstersschool: “Doek is nog niet gevallen!” Maar Resiterra en stad Leuven wijken niet… Bart Mertens

21 januari 2020

"Het doek is nog niet gevallen over de Verpleegstersschool in Leuven!" Met die boodschap hoopt Koepel Terug Leven in de Verpleegstersschool dat hun beroep bij de bestendige deputatie de afbraak van de oude school nog kan voorkomen. Bij Resiterra en de stad Leuven weerklinkt een andere viool. "De vertragingen in de sloopprocedure zullen de herontwikkeling van de Hertogensite niet in de weg staan", klinkt het.

Vorig jaar verleende het Leuvense stadsbestuur een sloopvergunning voor de Verpleegstersschool op de Hertogensite aan bouwpromotor Resiterra. En ook de symboolrijke 90 jaar oude lindeboom mag tegen de vlakte…Dat was niet naar de zin van Koepel Terug Leven in de Verpleegstersschool die ijveren voor het behoud van de iconische oude school met een grote erfgoedwaarde. Daarom werd er beroep aangetekend tegen de geplande sloop bij de bestendige deputatie. Het is overigens niet de eerste juridische actie van de actiegroep. “2019 was voor het behoud van de Verpleegstersschool een succesvol jaar. Twee juridische procedures kenden een positieve afloop. De deputatie maakte bouwpromotor Resiterra duidelijk dat er geen weg aangelegd mag worden op de locatie van de Verpleegstersschool. En de stad volgde het bezwaar dat de waardevolle glasramen van de kapel niet bijgeknipt mogen worden zoals Resiterra vroeg. Dank zij de bezwaarprocedure blijven ze intact in de kapel. Bovendien betekenden 3000 handtekeningen en 270 bezwaarindieners een massale steunbetuiging voor onze strijd”, zegt Ramon Kenis. Volgens de actiegroep wil Resiterra de Verpleegstersschool afbreken om hogere winsten te behalen op de projecten op de Hertogensite. “Daarom werd besloten de erfgoedstatus te schrappen. Het lijkt alsof de promotor de ambtenaar mocht inspireren bij het schrijven van de erfgoednota. De beoordeling van slechts één pagina getuigt van weinig kennis van het monument”, besluit Ramon Kenis.

Dit plan is het resultaat van een democratische procedure waarbij het stadsbestuur niet over één nacht ijs is gegaan Erik Van Hoof van Resiterra

Bij Resiterra is men het niet eens met die analyse. “De bezwaren van onder meer het Leuvens Historisch Genootschap op de vergunningsaanvraag voor de sloop van de Verpleegstersschool zijn ons bekend”, zegt Erik Van Hoof van Resiterra. “Enkel het ingeleverde bezwaar van de erfgoedvereniging wordt door de deputatie verder bestudeerd, al is de vergunningsaanvraag volledig conform met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dat plan is het resultaat van een democratische procedure waarbij het stadsbestuur niet over één nacht ijs is gegaan. Uiteindelijk heeft zij een beslissing genomen met alle bezwaren in het achterhoofd die op het einde van de rit niet zwaar genoeg wegen om de afbraak van het oude gebouw te weerleggen. We merken dat het stadsbestuur vasthoudt aan het genomen besluit waarmee ze blijk geeft van een goed doordachte visie voor de toekomst van de stad.” Schepen Carl Devlies (CD&V) bevestigt dat gegeven. “De verwaarloosde ziekenhuissite moet binnen enkele jaren de bruisende en levendige stadswijk van Leuven worden”, klinkt het. “De vertragingen in het vergunningsproces voor de sloopprocedure van de Verpleegstersschool zullen de herontwikkeling van de nieuwe Hertogensite niet in de weg staan. Ik wijs er ook op dat het merendeel van het erfgoed op de site behouden blijft en dat er eveneens een groot park zal worden aangelegd.”