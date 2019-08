Knuffeldieven stelen mobiele telefoon ADPW

19 augustus 2019

13u31

Een man werd in de nacht van zaterdag op zondag benaderd door twee mannen op de Bondgenotenlaan. Eén van hen was zeer uitgelaten en begon hem te knuffelen. Hij danste ook even met de verbaasde man. Daarna gingen ze al lachend verder in de andere richting. Het slachtoffer merkte even later op dat zijn mobiele telefoon uit zijn achterzak was verdwenen. Hij draaide zich om en liep achter het tweetal aan, maar kon de dieven niet meer aantreffen. Even verderop zag hij een patrouille van de Leuvense politie en sprak hen aan. De beschrijving van de daders werd doorgegeven aan de ploegen, maar ze konden niet meer aangetroffen worden. De politie stelde proces-verbaal op.